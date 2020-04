Dead Cells: Kostenloses Bestiary Update bringt neue Gegner und mehr

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS

Für Dead Cells (im Spiele-Check) wurde kürzlich das Bestiary Update veröffentlicht, welches laut Entwickler Motion Twin ein eher kleines Update darstellt, das euch bis zur nächsten, größeren Erweiterung Abwechslung verschaffen soll. Inhaltlich wird das Roguelike um sechs neue Gegner ergänzt - wobei ihr auf drei davon nur in festgelegten Biomen trefft, während drei Andere in jedem Gebiet auftauchen können. Außerdem wurden elf neue Affixe hinzugefügt, die ihr zukünftig vor allem auf Gegenständen finden werdet, die bislang eher unterversorgt waren.

Überarbeitet wurden auch die beiden neuen Gebiete, die mit dem DLC The Bad Seed ihren Weg ins Spiel fanden. Laut den Entwicklern fühlten sich die Gebiete in Bezug auf Geheimnisse oder kleinere Hintergrundinfos zu leer an. Dem wurde abgeholfen, so dass ihr beim Spielen nun neue Verstecke und Geheimnisse entdecken werdet. Zudem wurden Anpassungen beim Balancing der Gegner sowie bei der Struktur der Level vorgenommen, was zu einem angenehmeren Spielerlebnis führen soll. Daneben erwarten euch neue Achievements, Outfits sowie weitere allgemeine Änderungen am Balancing und eine "ordentliche Anzahl" an"Quality-of-Life"-Verbesserungen. Die kompletten Patchnotes könnt ihr auf der offiziellen Seite zum Bestiary Update nachlesen.