Cloudpunk: Cyberpunk-Adventure-Titel für PC erschienen // Launch-Trailer

PC

Cloudpunk, der vom Entwicklerstudio Ion Lands als "narratives Cyberpunk-Adventure" beworbene Titel ist jüngst für den PC auf Valves Vertriebsplattform Steam erschienen, Konsolen-Fassungen für Xbox One, PS4 und die Switch sind bereits bestätigt und sollen nachfolgen.

Das Spiel soll erzählerisch eine "Neon-Noir-Geschichte" bieten, die in der verregneten Cyberpunk-Metropole namens Nivalis stattfindet und in der ihr die Rolle der weiblichen Kurierfahrerin Rania übernehmt. Diese absolviert ihre erste Nacht und Aufträge beim - nicht ganz legalen- Cloudpunk-Lieferdienst und durchstreift (via Hovercar) im Flug und auch zu Fuß die diversen Viertel der glitzernden Mega-City mit all ihren Facetten. Während eures neuen Jobs könnt ihr auf eine Auswahl von bis zu 90 Charakteren (darunter neben Menschen verschiedener sozialer Herkunft auch Androiden und KIs) treffen, die mit einer eigenen Persönlichkeit ausgestattet wurden. Die euch zur Auswahl stehenden Entscheidungen im Laufe der Story sollten sorgsam überdacht werden, denn diese werden die ein oder andere Auswirkung auf das Leben der involvierten NPCs haben.

Den zur Veröffentlichung frisch präsentierten Launch-Trailer haben wir für euch unter diesen Newszeilen zum Abruf bereitgestellt, das Videomaterial zeigt euch diesmal während der rund eineinhalbminütigen Dauer nun erstmals auch längere Spielszenen, in denen ihr zu Fuß in der Mega-City unterwegs seid.

Cloudpunk ist ab sofort auf Steam mit einem zehnprozentigen Launch-Rabatt für 17,99 Euro erhältlich, ab dem 1. Mai kostet das Spiel dann reguläre 19,99 Euro.