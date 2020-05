Snowrunner: 8 hilfreiche Dinge, die ihr wissen müsst (neu: Video-Tipps!)

PC XOne PS4

Update: Es gibt jetzt die acht Start-Hinweise auch als Tipps-Video zu Snowrunner! Wir haben das Video mit den Einsteiger-Tipps unten eingebettet.

Auf dem Playstation Blog veröffentlichte Evgeniy Sorokin, Lead Producer bei Saber Interactive einen Beitrag, der den Einstieg in die kürzlich von Saber veröffentlichte Offroad-Transport-Simulation Snowrunner (im Test) erleichtern soll. In Snowrunner transportiert ihr mit verschiedenen Jeeps, Trucks und anderen Fahrzeugen Güter durch schwieriges Terrain wie Matsch und zugefrorene Seen, was euch vor einige Herausforderungen stellt. Damit ihr nicht schon zu früh bei der Fahrt durch Flüsse den Motor ruiniert oder im Graben liegen bleibt, geben Sorokin und sein Team euch folgende acht Tipps auf den Weg:

1. Erkundet neue Gebiete

Ihr solltet auf neuen Karten oder in unbekannten Regionen Entdecker spielen. Nutzt Wachtürme, um die Karte aufzudecken und so Standorte von Aufträgen, Upgrades und Fahrzeugen zu erfahren. Zudem erleichtert das euch, Routen zu planen.

2. Kauft und verbessert neue Trucks

In der Garage investiert ihr erhaltene Belohnungen für Aufträge und Aktivitäten in neue Fahrzeuge oder Fahrzeugteile. Ihr könnt zum Beispiel liebgewonnene Fahrzeuge mit besseren Motoren, Schnorcheln und mehr für schwierigeres Terrain flottmachen oder sie optisch anpassen.

3. Nutzt das Trucklager

Mit dem Trucklager transportiert ihr euren Fuhrpark in andere Regionen und zu anderen Karten.



4. Bedenkt bei der Routenplanung den Treibstoff

Bei späteren Aufträgen über mehrere Karten hinweg ist Vorausplanung wichtig. Nehmt Treibstoffanhänger mit und wenn das Geld oder die Kraft des Trucks dafür nicht reichen, achtet auf genug Tankstellen auf eurer Route.



5. Macht euch den Allradantrieb oder die Differentialsperre zunutze

Der Allradantrieb ist besonders bei Fahrten bergauf nützlich, erhöht aber den Benzinverbrauch. Ihr solltet ihn also nicht zu oft nutzen und auf weniger anspruchsvollem Gelände wieder ausschalten. In der Regel erlaubt das Differentialgetriebe der Autos, dass sich jedes Rad unterschiedlich schnell drehen kann, was etwa beim Wenden mit hoher Geschwindigkeit wichtig ist. In bestimmten Situationen, etwa wenn ihr feststeckt, ist es aber nützlich die Räder einer Achse per Differentialsperre dazu zu bringen, sich gemeinsam zu drehen und so die Zugkraft zu erhöhen.

6. Lieber langsam und sicher aus Schnee und Matsch

Ihr steckt fest? Keine Panik! Unbedacht Gas geben kann die Situation verschlimmern, wenn sich die Räder damit tiefer in Schlamm oder Schnee graben. Hier kann es helfen, Gänge rauszunehmen und sich langsam zu befreien, da langsam drehende Räder und vorsichtiges Lenken für mehr Zugkraft sorgen.



7. Erhöht euren Rang

Manche Aufträge können noch zu schwer für euch sein. Indem ihr euren Rang als Fahrer erhöht, könnt ihr auf mehr Fahrzeuge und Upgrades zugreifen, die die Aufträge erleichtern.

8. Setzt eure Winde ein

Die Winde findet ihr im fortgeschrittenen Menü. Damit zieht ihr Objekte und Fahrzeuge oder befreit euch selbst, wenn ihr feststeckt. Aber auch dieses Hilfsmittel geht auf Kosten des Spritverbrauchs, besonders wenn ihr beim Benutzen der Winde zusätzlich Gas gebt. In Notfällen kann außerdem die Schnellwinden-Funktion hilfreich sein.