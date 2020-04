Half-Life - Alyx: Moderate Verkaufszahlen, aber für VR ein Blockbuster

PC

Half-Life - Alyx (im Test) gilt für viele Spieler als erster "echter" AAA-Titel im Virtual-Reality-Segment. Das Marktforschungsinstitut Superdata hat nun erste Verkaufszahlen zu Valves Spin-off veröffentlicht. Demnach erreichte der Titel bis Ende März 860.000 Nutzer und generierte einen Umsatz von 40,7 Millionen US-Dollar. Das ist in VR-Maßstäben eine beispiellose Summe, im Vergleich zu sonstigen Großproduktionen für PC und/oder Konsolen fallen die Zahlen jedoch eher moderat aus. Superdata weist darauf hin, dass angesichts der etwa vier Millionen Nutzer, die eine entsprechende VR-Hardware besitzen, immerhin mehr als 20 Prozent derer zum Actionspiel gegriffen haben. Hier werden allerdings auch die Exemplare mitgezählt, die als Beigabe zum Index-VR-Headset verschickt wurden.

Beim weltweiten Ranking der umsatzstärksten Spiele reicht es für Half-Life - Alyx im März für den achten Platz in der Kategorie PC, noch vor World of Warcraft. Insgesamt führt Dungeon Fighter Online die Liste vor League of Legends an. Während bei den Mobile-Titeln Honour of Kings die Pole Position holt, kommt Doom Eternal bei den Konsolenspielen auf den vierten Rang. Animal Crossing - New Horizons belegt hier die Spitzenposition. Mit fünf Millionen Verkäufen innerhalb eines Monats setzte Nintendos Inselabenteuer eine neue Bestmarke bei den monatlichen digitalen Verkäufen.