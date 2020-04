The Persistence: PSVR-Horror-Hit kommt für PC und Konsolen // Trailer

PC Switch XOne PS4

Bisher war der Roguelike-Survival-Horror The Persistance (im Test, Note 8.0) exklusiv für Playstation VR. Soeben hat der Indie-Entwickler Firesprite jedoch eine Portierung ohne VR angekündigt, die am 21. Mai für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheint.

In The Persistance müsst ihr das gleichnamige Raumschiff wieder in Gang setzen. Ein nicht ganz so kleines Hindernis dabei sind zombieartigen Kreaturen und andere Gefahren, die in den Gängen lauern. Ihr schleicht entweder oder greift zu den Waffen. Durch das Roguelike-Prinzip heißt es: Segnet ihr das zeitliche, verliert ihr viel eures Fortschritts und die Räume der so ironisch benannten Persistence werden neu ausgewürfelt.

Unter diesen Zeilen findet ihr den 4K-Trailer für die grafisch überarbeiteten Multiplattform-Versionen. Auch wenn die Pressemeldung es nicht erwähnt, legt das Oculus-Logo im Trailer nahe, dass auch die VR-Version über den Oculus-Store ihren Weg auf PC-Headsets findet. Den Trailer der Switch-Verison findet ihr hier. Dem digitalen Release im Mai sollen im Sommer physische Edition für PS4, Switch und Xbox One nachfolgen. Der Preis für den SF-Survival-Horror-Trip wird 29,99 Euro betragen. Besitzer der PSVR-Version erhalten die aufgehübschte PS4-Fassung als kostenloses Update.