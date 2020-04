PM: Regieren in 280 Zeichen: So geht's richtig! "Spitter"-DLC ab sofort für Tropi...

PC XOne PS4 MacOS

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Strategie-Spezialist Kalypso Media veröffentlicht heute den zweiten DLC von Tropico 6:Der"Spitter"-DLC erscheint aufallen Plattformen (Steam, PlayStation®4, Xbox One) undsetzt die Vorliebe für schwarzen Humorder Tropico-Serie fort. El Prez besteigt den Thron der Social Media-Welt, um seinePropaganda auch online erfolgreich durchzusetzen. Mehr Informationen im Kalypso Store. Der"Spitter"-DLC fügt Tropico 6 eine neue Mission, Sandboxkarte und das„Spitter“-Social-Media-Featurehinzu. Mit "Spitter", der einzigen zugelassenen Social-Media-Anwendung aufTropico, können Superstars und Fraktionsführer umgarnt werden, um das eigene Ansehen zu erhöhen und spezielle Eigenschaften der Promis freizuschalten. Neue Gebäude aufTropico locken prominente Gästeins Rehazentrum oder in dieSchönheitsfarm. In derSupervillafinden die Superstars einen luxuriösen und dauerhaften Wohnsitz. Gleichzeitig wurde das neunte kostenloseUpdate für Tropico 6 mit dem Namen "GuaGua" veröffentlicht, welches - nicht zuletzt dank der anhaltenden Zusammenarbeit mit der Community - viele nützliche Verbesserungen beinhaltet. Trailer auf YouTube: INFOS: Titel:"Spitter"-DLC Plattformen:Windows PC, Linux, Mac, PlayStation®4, Xbox One Entwickler:Limbic Entertainment Genre:Diktator-Simulation, Aufbau-Sim Release:Auf allen Plattformenerhältlich Hashtag:#Tropico6 #SpitterDLC Über "Spitter"-DLC: Ruhm und Ansehen sind die neue Währung – das weiß niemand besser als El Presidente, selbsternannter Despot … oh … mondäner Staatsmann, der er ist! Lassen Sie sich vom zweiten Tropico 6 DLC in die Welt der Schönen und Reichen entführen. Dank des Kurznachrichtendienstes „Spitter“, offiziell genehmigt vom Tropicanischen Ministerium für Moderne Kommunikation und Rauchsignale, interagieren Sie nun öffentlichkeitswirksam mit den Superstars. Werben Sie um ihre Unterstützung, entfalten Sie ihre individuellen Stärken und erhalten Sie im Gegenzug mehr Ansehen und Respekt von Ihren Untertanen. Aber Vorsicht, Ruhm und Geld können leicht zu Kopf steigen und zwielichtige Gestalten auf den Plan rufen! Die neue Spitter-Spielmechanik erlaubt es Ihnen, mit den Profilen von Promis und Fraktionsführern öffentlich zu interagieren und damit Ihr eigenes Ansehen in der Bevölkerung zu steigern. Doch Vorsicht – dies kann sich auch zu Ihrem Nachteil auswirken. Nutzen Sie neue Gebäude wie das Reha-Zentrum oder die Beauty-Farm, um den (wellness-)süchtigen Stars etwas zu bieten und Sie zu neuen Bürgern Tropicos zu machen, auf dass Sie weiteres Futter für Ihre neu erwachte Social Media-Leidenschaft finden werden. Darüber hinaus warten 3 neue Songs, eine neue Sandbox-Karte und weitere Anpassungsmöglichkeiten für El Prez und seinen Palast auf Sie. Features: Neues „Spitter“-Social-Media-Feature: Umgarnen Sie die Superstars und Fraktionsführer mit Hilfe der Spitter App, um Ihr Ansehen zu erhöhen und spezielle Eigenschaften der Promis freizuschalten, von denen Sie profitieren können. Neue eigenständige Mission „Spitter“ und neue Sandbox-Karte 3 neue Gebäude: Locken Sie prominente Gäste mit dem Rehazentrum und der Schönheitsfarm nach Tropico und bieten Sie Ihnen mit der Supervilla einen angemessenen, dauerhaften Wohnsitz. Neuer Charakterzug: Narzist 3 neue Songs: Comercio Feliz, La Celebridad, Fiesta en el Club 5 neue Anpassungsmöglichkeiten für El Presidente und seinen Palast Information Title:Tropico 6- Spitter DLC Platforms:Windows PC, Linux, Mac,PlayStation®4, Xbox One Genre: City Builder Release:Out now for Windows PC,Linux, Mac, Xbox One, PlayStation®4(24/04/2020 for US) Hashtag: #Tropico6 #SpitterDLC In Spitter DLC, it’s all about the fame and prestige andnobody knows this better than a self-declared despot...uh, statesman,such as El Presidente. Tropico 6’s second DLC skyrockets players into the world of stardom and illustriousness. Interact with superstars by using Spitter, the only short message social networking app officially approved by the Tropican Ministry for Modern Communications & Smoke Signals. Court the stars to gain their support, unlock their individual strengths and in turn, receive even more respect and adulation from subjects. But beware - fame and money can also attract some seriously shady types… At the heart of Spitter DLC is the new Spitter mechanic, which allows players to interact with celebrities and faction leadersvia social media to increase their social standing. Use new buildings such as the Rehab Center or Beauty Farm to attract celebrities and make them permanent citizens of Tropico. Plus, enjoy even more content with three additional music tracks, more customization items and a new trait for El Prez. Spitter social media feature:interact with superstars and faction leaders via a social appto increase your standing and unlock new traits for celebrities New mission and sandbox map 3 new buildings: lure celebrities to Tropico by building a Rehab Center or Beauty Farm, or assist in their decision to becomepermanent residents using the Super Villa New trait: Narcissist 3 new audiotracks including:'Comercio Feliz', 'La Celebridad' and'Fiesta en el Club' 5 additionalcustomization options for El Prez and his palace