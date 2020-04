Geiles Stück oder unbrauchbares Teil?

PS4

Teaser Kürzlich legte Square Enix einen Teil seines JRPG-Klassikers Final Fantasy 7 in rundum erneuerter Fassung neu auf. Wie steht ihr, ob Fan des Originals oder nicht, zum bislang PS4-exklusiven Remake?

Ich finde es fantastisch! 31% Hab's nicht gespielt und kein Interesse. 24% Hab's noch nicht gespielt, bin aber interessiert. 21% Ziemlich gut. 15% Geht so. 5% Nicht so toll. 3% Bin noch unentschieden. 1% Unterirdisch schlecht. 1%

News-Update (Ergebnis):Der größte Teil der Umfragteilnehmer (55 Prozent) hat das Remake von Final Fantasy 7 bereits gespielt. Davon sind wiederum mehr als die Hälfte (fast 57 Prozent) vom Spiel begeistert, weiter (knapp) 27 Prozent finden es noch "ziemlich gut." Von den Spielern empfinden es etwas mehr als 8 Prozent immer noch mittelprächtig. Gänzlich enttäuschte Spieler gibt es unter den Umfrageteilnehmern in quasi nicht nennenswerten Anzahl. Von den verbleibenden 45 Prozent aller Umfrageteilnehmer, die das Remake noch nicht gespielt haben, zeigen mit einer kleinen Mehrheit kein Interesse am Spiel. Der Rest könnte sich eine Anschaffung in Zukunft vorstellen. Im folgenden das Gesamtergebnis der Umfrage.Ursprüngliche News:Im Jahr 1997 konnte man nicht nur den Kometen Hale-Bopp mit bloßem Auge am Himmel erkennen, sondern auchzum ersten deutschen Sieg bei der Tour de France oder Borussia Dortmund zum Triumph in der Champions League im Endspiel gegen Juventus Turin gratulieren. Oder vielleicht auch nicht, Chefsympathieträgerwar schließlich auch mit dabei. Spielern ist das genannte Jahr aber wohl eher aus anderen Gründen in Erinnerung geblieben. Bei vielen war es womöglich der Release vonoder vom kürzlich neuaufgelegtenoder auch der Startschuss für– bis zur gnadenlos verbuggten Enttäuschungsollte ja noch einige Zeit vergehen.Einer der bekanntesten Titel des Jahres 1997 aber stammt aus Japan und erschien bereits im Januar für Sonys PlayStation. Nicht ohne Grund zählt das Rollenspiel um Cloud Strife zu den absoluten Favoriten der Serienfans. Nach einer technisch leicht angepassten Neuauflage von Final Fantasy 7 (im Test: Note 8.0 ) steht das RPG seit dem 10. April dieses Jahres auch als echtes Remake im Handel, wenn auch zunächst nur für PS4 und nur mit einem Teil von Clouds epischem Abenteuer. In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen, wie ihr zum Remake steht. Seid ihr als Serienfans begeistert vom Remake oder eher enttäuscht? Oder wart ihr bislang gar keine Fans, könnt aber deutlich mehr (oder eben deutlich weniger) mit dem Spiel anfangen, als es bei der Ur-Version im Jahr 1997 der Fall gewesen wäre?Lasst uns in der unter dieser News eingebetteten Umfrage eure Antwort wissen. Verratet uns zudem sehr gerne in einem Kommentar genauer, weshalb euch das Remake besonders gut gefällt, total enttäuscht hat oder weswegen ihr (bislang) so gar kein Interesse daran habt, es in eure Spielesammlung aufzunehmen. Fühlt euch ferner wie immer herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit der Redaktion und den anderen Usern zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link