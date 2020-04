Kickstarter: Weniger Projekte / Corona-bedingt Entlassungen möglich

Die Crowdfunding-Plattform Kickstarter plant Stellenstreichungen sowie Gehaltskürzungen und hat dazu Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern aufgenommen. Das berichtet die Technologie-Webseite The Verge und verweist dabei auf ein internes Memo der Kickstarter-Geschäftsführung an die Beschäftigten.

Der Kickstarter-CEO Aziz Hasan schreibt darin:

Wie ihr wisst, starteten auf der Plattform in den letzten Wochen deutlich weniger Projekte, auch wenn die Backer weiter fleißig unterstützen. Die Anzahl der Live-Projekte liegt etwa 35 Prozent unter der zum Vorjahreszeitpunkt, ohne ein klares Zeichen der Besserung. Daraus resultierend sinken auch unser Pledge-Volumen und Gewinne stark. Das Unternehmen für die Zukunft aufzustellen erfordert deutliche Kostensenkungen. Kickstarter ist ein kleines Unternehmen mit 140 Leuten und bescheidenen Gewinnmargen, und der Reingewinn nach Steuern von etwa 1,27 Millionen Dollar, den wir im vergangenen Jahr erwirtschaftet hatten, ist seit Jahresbeginn komplett ins Unternehmen zurückgeflossen. Davon ausgehend haben wir eine Anzahl von Maßnahmen eingeleitet: Gehaltskürzungen für leitende Angestellte, auch für mich und die Mitglieder der Geschäftsführung, Einführung eines Einstellungsstops sowie Nicht-Nachbesetzung der Stellen von Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen, sowie Einsparungen bei Sachkosten.

Hasan schließt jedoch auch betriebsbedingte Kündigungen nicht aus und erklärt, Kickstarter habe dazu bereits Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern aufgenommen. Letztere bestätigen die Aufnahme von Gesprächen, es sei aber noch zu früh, über den Fortgang der Verhandlungen zu berichten.

Unterdessen hat Kickstarter weitere Maßnahmen zur Stärkung des Geschäfts unternommen. So wirbt das Unternehmen verstärkt um kleinere Projekte, die deren Ersteller von zu Hause aus stemmen können, und moderiert inzwischen alle mit dem Corona-Virus in Zusammenhang stehenden Aktivitäten. So will die Plattform sicherstellen, dass potenzielle Backer nicht auf unlautere Projekte hereinfallen, andererseits aber sinnvolle Ideen weiter Zuspruch finden können.