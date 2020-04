Gunlord X: Switch-Modulversion wird im Mai 2020 erscheinen

Switch PS4

Wie Entwickler Ng:dev.Team auf der offiziellen Homepage bekannt gibt, dürfen sich alle Switch-besitzenden Turrican-Fans auf den Mai 2020 freuen. An einem nicht genauer genannten Tag in diesem Monat wird der Run-and-Gun-Shooter Gunlord X (Vorstellung in Nintendo eShop Selection), der durchaus einige Ähnlichkeit mit den Klassikern von Factor 5 hat, in physischer Form für die Nintendo Switch erscheinen. Digital ist das Spiel bereits sei Mai 2019 erhätlich.

Die Modulversion ist als Standard-Fassung erhältlich, außerdem bieten die Entwickler eine auf 999 Stück begrenze Limited Edition an. Diese umfasst zusätzlich zum eigentlichen Spiel den Soundtrack, Sticker und Postkarten.