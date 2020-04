PM: #BlockCovid19: Minecraft startet Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU 3DS PSVita iOS Linux MacOS Android Browser andere

Minecraft ab 21,89 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ganz gleich, in welchem Teil der Welt Ihr zu Hause seid – im Moment durchlebt Ihr wahrscheinlich außergewöhnliche Zeiten, in denen sich das neuartige Coronavirus weiter auf unsere Gesellschaft auswirkt. Aber selbst in diesen schwierigen Zeiten gibt es Hoffnungsschimmer: Einzelpersonen, Organisationen und Unternehmen schließen sich zusammen, um mit vereinten Kräften etwas zu bewirken. Vielleicht habt Ihr Menschen gesehen, die andere mit Gesang vom Balkon aufmuntern oder älteren Nachbarn beim Einkaufen von Lebensmitteln helfen. Diese besonderen kleinen Momente sind wunderbar! Fachkräfte, die im Gesundheitswesen oder Dienstleistungssektor arbeiten, halten unsere Gesellschaft am Laufen und verdienen unseren besonderen Respekt sowie aufrichtige Dankbarkeit. Aber selbst wenn Ihr “nur” zu Hause bleibt, leistet Ihr einen wichtigen Beitrag und verhindert, dass Covid-19 sich weiter ausbreiten kann. Danke dafür!

Wir bei Mojang empfinden die Verbreitung von fundiertem Wissen und nützlichen Fakten in dieser Lage als unglaublich wichtig. Denn diese Informationen helfen jedem von uns dabei, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen, die lebensrettend sein können. Zu diesem Zweck arbeitet Mojang mit dem United Nations Development Program (UNDP) und ihrem Partner Heart 17 zusammen. Unter den Hashtags #TomorrowTogether und #BlockCovid19 werden wir auf unseren Social Media-Kanälen Platz für wichtige Gesundheitshinweise schaffen, die sich aus den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation ableiten. Wundere Dich also nicht, wenn Du in Minecraft auf einen Creeper stößt, der Dich zu fleißigem Händewaschen aufruft. Trotzdem solltest Du nach diesem gut gemeinten Ratschlag die Beine in die Hand nehmen – denn die Creeper haben ihr explosives Gemüt nicht verloren. Aber zumindest auf unseren Social Media-Kanälen wollen sie dazu beitragen, der Pandemie ein Ende zu setzen.

Wir von Mojang fühlen uns geehrt, Teil dieser Initiative zu sein und hoffen, dass sie zu einer Zukunft frei von Covid-19 beitragen wird. Hilf uns dabei und #BlockCovid19. Passt auf Euch auf und bleibt gesund!