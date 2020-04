Call of Duty - Warzone: Entwickler hetzt Cheater aufeinander

PC XOne PS4

Am 10. März erschien mit Call of Duty - Warzone eine Battle-Royale-Auskopplung des erfolgreichen Shooter-Franchises. Die F2P-Ballerei von Infinity Ward für PC, PS4 und Xbox One konnte bereits nach einem Monat über 50 Millionen Spieler verzeichnen (wir berichteten).

Unter dieser Massen an Spielern finden sich wenig überraschend auch Spielverderber, die mit Cheats bei ihren Mitspielern für Unmut sorgen. Auf dem PC ist Cheaten immer noch einfacher als auf der Konsole. Viele Konsoleros aus der CoD-Community gingen daher dazu über, in Warzone und Call of Duty - Modern Warfare (im MP-Test, Note 9.0) das Crossplay-Feature abzuschalten.

Infinty Ward arbeitet aktiv daran, das Cheating-Problem einzudämmen und gab heute auf Twitter weitere Maßnahmen bekannt: So wird nun auch auf die beliebte Methode zurückgegriffen, den Cheatern ihre eigene Medizin zu schmecken zu geben: Spieler unter Betrugsverdacht werden über das Matchmaking nun in gemeinsame Matches verfrachtet.

Solltet ihr einen Spieler als Cheater melden, erhaltet ihr nun im Spiel eine Benachrichtigung, wenn der betreffende wirklich verbannt wurde. Letzte Woche twitterte das Team, dass bereits 70.000 Bans in Warzone ausgesprochen worden. Der Banhammer wird schnell geschwungen: Bereits beim ersten bestätigten Vergehen wird der Account des Betrügers für den Online-Modus gesperrt und sein Fortschritt gelöscht.