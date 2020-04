Predator - Hunting Grounds: Launch-Trailer veröffentlicht

PC PS4

Predator - Hunting Grounds ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Pünktlich zum morgigen Start von Predator - Hunting Grounds hat IllFonic einen passenden Launch-Trailer veröffentlicht. Neben einigen kurzen Einblicken aus den Zwischensequenzen, besteht der überwiegende Teil aus Szenen aus dem eigentlichen Spiel. Diese geben euch einen Eindruck von dem, was ihr von dem asymmetrischen Multiplayer-Action-Titel erwarten dürft. Ähnlich wie schon in Evolve (Testnote: 8.5) oder Friday the 13th - The Game (ebenfalls von IllFonic) könnt ihr entweder als Söldner in einer Gruppe spielen oder euch als Predator auf die Jagd auf diese begeben.

Zusätzlich haben die Entwickler einen groben Einblick auf die Roadmap nach dem Start gegeben. So soll es bereits nach etwas mehr als einen Monat das erste kostenlose Content-Update geben. Was dieses beinhalten wird, wurde allerdings nicht verraten. Es wurde aber versichert, dass es danach noch weitere Inhalts-Erweiterungen geben wird. Für dessen Inhalte sollen speziell die Rückmeldungen aus den Community-Foren berücksichtigt werden. Predator - Hunting Grounds erscheint morgen, dem 24. April für PC und die Playstation 4. Die PC-Version wird exklusiv nur im Epic Games Store erhältlich sein. Für die PS4-Fassung wird ein aktives PS Plus-Abonnement benötigt.