PM: Wieder auf Kurs: "Railway Empire - Nintendo SwitchTM Edition" erscheint am 19...

PC Switch XOne PS4 Linux

Railway Empire ab 7,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Railway Empire ab 29,98 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Release-Datum bestätigt für den Tycoon-Hit auf derNintendo SwitchTM Strategie-SpezialistKalypso Media und EntwicklerIndependent Arts Software kündigen dasneue Release-DatumdesTycoon-HitsRailway Empire für die Nintendo SwitchTM an.DieRailway Empire - Nintendo SwitchTM Editionerscheint am 19. Juni 2020, sowohl als Handelsversion als auch imKalypso StoreundNintendo eShop. Das von Fans gefeierte Railway Empire (91% kürzlicheReviews auf Steam)wurde von denhauseigenen Gaming Minds Studios für PC, PlayStation®4 und Xbox Oneentwickelt. Mit der Railway Empire - Nintendo SwitchTM Edition haben jetzt die Entwickler beiIndependent Arts Software eine kongeniale Umsetzung für die Nintendo Switch geschaffen, so dass Tycoons ihr Eisenbahn-Imperium auch von unterwegs errichten können. DieRailway Empire - Nintendo SwitchTM Edition beinhaltetdas Hauptspiel (mit allen zusätzlichen Inhalten und Verbesserungen seit der Veröffentlichung der PC-Version)zusammen mit demMexico DLC, Crossing the AndesDLC und The Great Lakes DLC. DasGermany DLC, France DLC und Great Britain & Ireland DLCkönnen ab dem 19. Juni zusätzlichimNintendo eShoperworben werden. Railway Empire – Nintendo Switch™Edition auf YouTube: Information: Titel:Railway Empire - Nintendo SwitchTM Edition Plattformen:Nintendo Switch™, Windows PC, Linux, PlayStation®4, Xbox One Entwickler:Gaming Minds Studios,Independent Arts Software Genre:Tycoon-Simulation-Game Release:19. Juni2020 (Nintendo Switch), erhältlich (PC, PlayStation4, Xbox One) Hashtag:#RailwayEmpire Über Railway Empire - Nintendo SwitchTM Edition: Nordamerika, 1830: Die Vereinigten Staaten sind noch nicht den Kinderschuhen entwachsen, schon entbrennt ein erbarmungsloser Kampf um die Vorherrschaft auf den Schienen. In Railway Empire behaupten Sie sich mit Ihrem Eisenbahnimperium gegen die gerissene Konkurrenz und führen Ihr Unternehmen erfolgreich ins 20. Jahrhundert. Errichten Sie ein ausgeklügeltes Streckennetz mit eigenen Bahnhöfen, Wartungsgebäuden, Fabriken und Sehenswürdigkeiten. Die Auswahl der Lokomotiven – über 40 historisch nachgebildete Modelle stehen zur Verfügung – beeinflusst die Effizienz Ihres Unternehmens genauso wie die Auswahl des Personals, die geschickte Organisation der Streckenführung und eine hohe Auslastung. Die Errungenschaften fünf verschiedener Epochen bieten zahlreiche Forschungsmöglichkeiten, mit denen Ihnen mehr als 300 Erfindungen und Verbesserungen wie Sitzpolsterung, Kühlwagen oder Bordtoiletten zur Verfügung stehen. Dabei sollten Sie jedoch Ihre Konkurrenz nicht aus den Augen verlieren – bis zu drei rivalisierende Tycoons kämpfen mit Feuer, Dampf und Stahl um die Herrschaft über Gleise, Schienen und Eisenbahnen. Höchste Zeit, ihnen durch Überfälle oder Industriespionage den Tag zu vermiesen! Mit der Railway Empire – Nintendo SwitchTM Edition können Sie Ihr Zug-Imperium auch unterwegs aufbauen und verwalten. Sie erhalten außerdem die DLCs Mexiko, The Great Lakes und Crossing the Andes mit zusätzlichen Szenarien, Musikstücken, Lokomotiven sowie einen Nacht- und einen Schneemodus für alle Spielinhalte. Features: In einer umfangreichen Kampagne erschließen Sie Schritt für Schritt die Vereinigten Staaten der 1830er – von der Westküste bis zur Ostküste warten zahlreiche amerikanische Städte auf die Errungenschaften der Eisenbahn. Meistern Sie herausfordernde Aufgaben in abwechslungsreichen Szenarien oder basteln Sie im Modellbaumodus ganz ohne finanziellen Druck an Ihrem Streckennetz. Führen Sie Ihr Eisenbahnimperium zum Erfolg, indem Sie ein weitverzweigtes Schienennetz errichten und den Personen- sowie Güterverkehr optimieren. Setzen Sie die Stärken und Schwächen von über 40 historisch nachgebildeten Lokomotiven und über 30 verschiedenen Waggons geschickt für sich ein. Erforschen Sie mehr als 300 neue Technologien über fünf verschiedene Epochen hinweg. Behaupten Sie sich gegen bis zu 3 konkurrierende Tycoons und sabotieren Sie Ihre Kontrahenten, indem Sie Banditen bezahlen oder Spione anheuern. Erkunden Sie Ihr Schienennetz aus der Ich-Perspektive an Bord der eigenen Züge. Enthält die DLCs Mexico, The Great Lakes und Crossing the Andes