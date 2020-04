Legends of Amberland: Indie-Retro-RPG für Switch erschienen

Switch

Vor kurzem ist der Indie-Titel Legends of Amberland - The Forgotten Crown für die Switch-Konsole erschienen. Das Retro-RPG von Entwickler Silver Lemur Games (Stellar Monarch) erinnert vom optischen Stil und der spielerischen Ausrichtung sehr an die Might & Magic-Reihe der frühen 90er Jahre (Teil 3-5), auch Klassiker wie Eye of the Beholder 2 oder Dungeon Master wurden als Inspirationsquelle genannt.

Legends of Amberland erschien (nach einer mehrmonatigen Early-Access-Phase) ursprünglich im August letzten Jahres auf Steam für den PC (zusätzlich im Februar 2020 auf GOG.com) und hat nun auch den Sprung auf Nintendos Hybrid-Konsole geschafft. Die Portierung wurde dabei vom polnischen Studio Pineapple Works übernommen, das im engen Kontakt mit dem Entwickler Chris Koźmik stand.

Die Story des RPGs ist bewusst klassisch und simpel gehalten, so dass ihr die zauberhaften Lande mit eurer siebenköpfigen Helden-Party durchstreift, um euch auf die Suche nach der namensgebenden Krone zur Rettung der Welt zu machen. Dabei erkundet ihr nicht nur die Oberwelt, sondern treibt euch auch in diversen Dungeons rum und bekämpft währenddessen zahlreiche Monster in Runden-Manier. Das erbeutete Gold könnt ihr dann in einer der Städte beispielweise für bessere Ausrüstung oder mächtigere Zaubersprüche eurer hoch zu levelnden Charaktere ausgeben. Ebenso könnt ihr dort auch weitere Nebenaufträge erhalten.

Einen optischen Vorgeschmack vermittelt euch der unter diesen Newszeilen nachfolgende Trailer, mit dem ihr euch einen Ersteindruck vom Pixel-Look des Rollenspiel-Abenteuers verschafft und der euch ein wenig vom klassischen Gameplay sowie den unterschiedlichen Szenarien der Fantasy-Welt, die ihr bereisen könnt, zeigt.

Legends of Amberland - The Forgotten Crown ist ab sofort als digitale Switch-Version für 19,99 Euro im Nintendo eShop erwerbbar. Solltet ihr Interesse an der PC-Version haben, könnt ihr den Titel entweder auf Steam oder GOG.com zum Preis von 16,79 Euro kaufen.