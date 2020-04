Hohe Nachfrage: Nintendo will Switch-Produktion um 10 Prozent steigern

Milliarden Menschen auf der ganzen Welt sind gezwungen, mehr Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Damit stieg auch die Spielzeit auf der Hybridkonsole um bis zu 45% in den USA. Die Veränderung im Spielverhalten führte in den vergangenen Wochen dazu, dass Nintendo mit der Produktion der Switch nicht mehr hinterherkam. Mit Ausnahme der Lite-Version war die Standard-Switch weltweit ausverkauft und wurde auf Online-Marktplätzen zeitweise zu Preisen von mehr als 500 Euro angeboten.

Nun berichten Zulieferer laut Nikkei Asian Review, dass die Aufträge für Switch-Teile um 50 Prozent gestiegen seien. Nintendo plane demnach, die Produktion im Jahr 2020 um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr zu steigern. 2019 wurden weltweit etwa 20 Millionen Einheiten der Konsole verkauft. Garantien, dass alle Bauteile rechtzeitig geliefert werden können, gibt es jedoch nicht, da einige Unternehmen wegen des in Japan ausgerufenen Notstands ihre Werke vorübergehend schließen mussten.