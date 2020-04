PM: God of War feiert sein 2. Jubiläum

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Jeff Ketcham // Producer – Studio Marketing, PR and Community, Santa Monica Studio:

Genau heute vor zwei Jahren habt ihr, die Fans von God of War, alle Veränderungen angenommen, indem ihr gemeinsam mit Kratos und seinen Sohn Atreus ihre epische Reise begonnen habt. Seitdem sind wir alle vom Santa Monica Studio immer wieder von eurer Leidenschaft, Kreativität und Unterstützung überrascht. Nachfolgend findet ihr eine kleine Auswahl unserer beliebtesten Fan-Kreationen.

Credit: @BT_BlackThunder

Credit: @MaryeLeFay (Foto von Kevin Jeukens)

Credit: @ViridianCosmos

Schaut euch hier mehr God of War Fan-Kreationen an

Um diesem Tag zu Ehren von euch treuen Fans zu feiern, wollen wir euch heute spannende Neuigkeiten verraten: Wir haben neue Produkte, die ihr vorbestellen könnt!

Wir arbeiten wieder mit Dark Horse zusammen, um Atreus ‘Tagebuch von God of War in Lore and Legends zum Leben zu erwecken. Dieses Hardcover-Buch wurde in Zusammenarbeit mit dem God of War-Team erstellt und zeichnet die Reise von Atreus und Kratos durch die Nine Realms auf. Darin findet ihr weitere Überlieferungen, detaillierte Bestiarien, Charakterdossiers und noch mehr. Werft einen kurzen Blick hinein und bestellt es gleich hier vor.

Gaming Heads hat hart gearbeitet, um die nächste, lebensgroße Kratos-Büste zu entwerfen. Diesmal haben sie die nordische Ära Kratos in all seiner Pracht eingefangen. Die Büste selbst wurde mithilfe von In-Game-Dateien hergestellt, während die feineren Details von Hand gemalt wurden. Es gibt nur 500 Stück davon, was sie zu einem echten Sammlerstück für eingefleischte God of War-Fan macht. Besucht die Gaming Heads-Website hier, um weitere Bilder und Details zur Vorbestellung zu erhalten.