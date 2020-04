Retrokompott 115: MSX Teil 3

MSX. Ein Name wie ein Donnerhall. Kaum ein anderer Computer hat die 80er Jahre mehr beeinflusst als dieses Sammelsurium an Rechnern unterschiedlicher Hersteller, die sich auf einen gemeinsamen Standard geeinigt hatten. Klingt nach IBM, war aber leider nicht ganz so erfolgreich. 1982 versuchte die neu gegründete ASCII Corporation, mit erfolgreichen Firmen wie Commodore oder Atari Schritt zu halten. Zur Corporation gehörten unter anderem auch Philips, Sony, Canon und Microsoft. Während das System zum Beispiel in Japan und Brasilien recht erfolgreich war, fristete es bis zum heutigen Tage in Deutschland ein Schattendasein. Doch der Retrokompott arbeitet daran, das zu ändern.

Der Podcast von Patrick Becher und Robin Lösch hat sich mit Markus und Michael zwei ausgewiesene Experten zu diesem Thema als Gast an Land gezogen, die euch in insgesamt fünf Folgen ihre Liebe für dieses System vermitteln werden. Dazu kommen natürlich wieder die Retro Quickies, das Quiz mit Wolfgang, ein Retro-Talk der Pretty Old Pixel über Gunboat und ein Interview mit dem Komponisten David Warhol, der bereits seit 1983 Soundtracks zu Spielen beisteuert.

Das Rahmenprogramm der nächsten Ausgabe wird am 3. Mai 2020 voraussichtlich ab 22 Uhr aufgezeichnet. Ihr könnt auf mixlr dabei sein oder eure eigenen Retro-Erinnerungen per Audio-Einspieler mitteilen. Der nächste Stammtisch findet bereits am 24. April ab 21.00 Uhr per Teamspeak statt. Und neu im Programm ist der Video-Stammtisch, bei dem live einzelne Titel per Zoom-Konferenz gespielt werden. Nach zum Beispiel Prince of Persia und Cannon Fodder steht nächsten Donnerstag Top Banana auf dem Programm.