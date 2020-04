PM: Xbox One X Bundle und weitere Hardware zu Cyberpunk 2077 jetzt erhältlich!

XOne

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Cyberpunk 2077, das futuristische Action-Adventure von CD Projekt Red, fusioniert vielschichtige Rollenspiel-Elemente mit actiongeladenem Gameplay. Versüße Dir die Wartezeit bis zum Release am 16. September mit dem exklusiven Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle, das im Juni 2020 erscheint. Passend dazu erhältst Du ab sofort den Xbox Wireless Controller – Cyberpunk 2077 Limited Edition bei teilnehmenden Händlern und im Microsoft Store.

Mit kybernetischem Design, glühenden Elementen, leuchtenden Panelen, Farbwechsel-Effekten und einer 1TB-Festplatte fängt die Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition den dystopischen Charakter der Spielwelt gekonnt ein. Neben dem digitalen Downloadcode für Cyberpunk 2077, mit dem Du direkt zum Launch am 16. September spielst, ist auch der passende Xbox Wireless Controller – Cyberpunk 2077Limited Edition enthalten.

In den kommenden Wochen folgen weitere Details zu den Bundles. Verpasse keine News zu dieser auf 45.000 Exemplare begrenzten, letzten Xbox One X Limited Edition hier auf dem Xbox Wire DACH.

Falls Du nicht zum Release des Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle warten willst, hole Dir jetzt schon den Xbox Wireless Controller – Cyberpunk 2077 Limited Edition für 69,99 Euro / 74,00 Schweizer Franken. Genau wie der charismatische Ingame-Charakter Johnny Silverhand besticht der Controller durch den metallischen Kybernetik-Look. Der Xbox Wireless Controller – Cyberpunk 2077 Limited Edition ist mit sämtlichen Gerätender Xbox One-Produktfamiliekompatibel. Wähle eine individuelle Tastenbelegung, schließe Dein Headset an den 3,5mm Klinkenstecker an und nutzeBluetooth. So spielst Du auch auf Windows 10 PC, Tablets, Laptops und mobilen Geräten präzise und reaktionsschnell.

Für eine noch cyberpunkigere Optik beim Zocken Deiner Lieblingsspiele erscheinen weitere Gaming-Accessoires im kybernetischen Look.

Deine Speicherstände sicherst Du stilecht mit der Seagate Game Drive in der Cyberpunk 2077 Special Edition, die wahlweise in den Größen 2TB oder 5TB verfügbar ist. Designt in dem futuristischen, unvergleichlichen Look des Cyberpunk-Universums, ist die Festplatte die passende Ergänzung Deines Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundles.

Game Drives von Seagate laufen auf derselben Festplatten-Firmware wie Xbox One-Konsolen und sorgen so im Zusammenspiel für nahtloses Gameplay. Für eine schnelle, unkomplizierte Installation verfügt Deine Xbox One außerdem über eine automatische Laufwerkerkennung. Die Seagate 2TB Game Drive in der Cyberpunk Special Edition ist ab sofort ab 99,99 Euro bei allen teilnehmenden Händlern vorbestellbar. Die 5TB-Variente reservierst Du Dir ab 159,99 Euro auf der Website von Seagate. Beide Game Drives sind ab Juni 2020 im Handel verfügbar.

Mit dem Arctis 1 Wireless Headset in der Johny Silverhand Edition, inspiriert von Night Citys legendärem Rocker mit bionischem Arm, erlebst Du die futuristischen Sounds der Welt von Cyberpunk 2077 noch immersiver. Das Headset verfügt über eine stabile 2,4 GHz-Funkverbindung mit extrem niedriger Latenzzeit, ein abnehmbares ClearCast-Mikrofon mit Rauschunterdrückung für natürlich klingende Klarheit und einen stahlverstärkten Kopfbügel für perfekten Sitz und dauerhafte Haltbarkeit. Bestelle das stark limitierte Arctis 1 Wireless Headseat Johnny Silverhand Edition für 129,99 Euro ab sofort bei SteelSeries.com oder bei einem teilnehmenden Händler Deiner Wahl vor, bevor es im Juni 2020 erscheint.

Xbox One X ist mit erstklassiger Performance und einer riesigen Spiele-Auswahl die leistungsstärkste Konsole und die ideale Plattform für Dein nächstes Abenteuer. Mit 4K-Auflösung, UHD Blu-ray Player und Dolby Atmos genießt Du Spiele in einer Qualität, die Dir keine andere Konsole ermöglicht. Für zusätzlichen Spaß sorgt der Zugang zu Xbox Live, dem fortgeschrittenen Multiplayer-Netzwerk von Xbox.

Für noch mehr Details zum Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle und weitere News zu Cyberpunk 2077 besuche uns hier auf Xbox Wire DACH oder schau auf cyberpunk.net vorbei.