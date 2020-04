Festival Tycoon: Student entwickelt virtuelles Woodstock // Demo-Download

Wacken Open Air: abgesagt! Rock am Ring: abgesagt! Rock im Park: auch abgesagt! Während mit dem coronabedingten Ausfall aller großen Festivals weltweit nicht nur eine Menge Geld für Musiker und Veranstalter, sondern auch ein Stück modernen Lifestyles flöten geht, konzentriert sich der Event-Charakter wie in der Nacht zu Sonntag mit dem Benefizkonzert One World Together at Home aus Mangel an Alternativen in die virtuelle Welt. Seinen Beitrag dazu will auch der Wiener Medientechnik-Studentleisten, der bereits seit 2017 am Konzept zumarbeitet und seit letztem Jahr bis zu 40 Stunden die Woche programmiert.

Beim Festival Tycoon müsst ihr in klassischer Aufbauspiel-Tradition ein passendes Gelände für ein Musikfestival finden, dieses aufbauen, Sponsoren finden, Bands buchen und Kartenpreise festlegen. Optisch erinnert das Spiel derzeit an ein Minecraft in isometrischer Ansicht. Laut Gäbler soll das Team jedoch in den kommenden Wochen neben einem Audio-Designer um einen Grafiker erweitert werden. Zudem hofft der Hobby-Programmierer und -Musiker, einen Publisher auf sein Spiel aufmerksam zu machen. Der Plan ist, den Titel 2021 als Early-Access-Titel zu veröffentlichen. Bis dahin können sich Spieler mit einer kleinen Demo, die auf itch.io kostenlos downloadbar ist, vergnügen. Wer die Entwicklung finanziell fördern möchte, kann dies mit einer Anmeldung beim Newsletter auf der Homepage festivaltycoon.com tun.