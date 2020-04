Mehr Gaming während Corona?

Teaser Gewisse Lockerungen wurden zwar entschieden, aber die Auswirkungen des neuen Corona-Virus werden auch in kommender Zeit unseren Alltag prägen. Zockt ihr aktuell mehr als sonst oder sogar weniger?

In etwa genauso viel wie zuvor. 40% Geringfügig mehr. 27% Deutlich mehr als sonst. 19% Weniger als vor Corona. 9% Aktuell quasi kaum noch. 6%

News-Update (Ergebnis):Für den größten Teil der Umfrageteilnehmer hat sich durch die Ausgangsbeschränkungen während der aktuellen Corona-Pandemie offenbar nicht allzu viel am Spielverhalten verändert. 40 Prozent spielen in etwa genauso viel wie früher oder nur geringfügig mehr (27 Prozent). Nur knapp jeder fünfte verbringt im Moment deutlich Zeit in Spielen als gewöhnlich. Negative Auswirkungen auf die in Spielen verbrachte Zeit gibt es umgekehrt aber nur selten. 9 Prozent spielen weniger als vorher, nur 6 Prozent kommen zuzeit so gut wie gar nicht mehr zum Spielen.Ursprüngliche News:Zumindest in demokratischen Staaten wie dem unseren lässt sich der Drang der Menschen, nach draußen zu gehen und weitestgehend ihre Freizeit zu gestalten, auf längere Sicht nicht unterbinden. Die immer noch verordneten Kontakteinschränkungen, oft gepaart mit dem Arbeiten von zu Hause aus, wird unseren Alltag aber wohl noch eine ganze Weile lang prägen. Vertreiben kann man sich die Zeit dabei auf viele Arten, besonders dann, wenn man in Familie oder WG nicht allein in Haus oder Wohnung untergebracht ist.Spiele, die von bislang wenigen Ausnahmen abgesehen sogar meist noch zum geplanten Termin in den Handel gestellt werden konnten, erscheinen dabei als eine besonders gut geeignete Möglichkeit, die ansonsten bei gemeinschaftlichen Unternehmungen mit Freunden und Bekannten verbrachte Zeit anders zu nutzen. Doch spielt ihr seit Beginn der Einschränkungen in der Corona-Krise tatsächlich mehr am PC und/oder auf Konsole, oder ist bei euch sogar eher das Gegenteil der Fall?Genau das möchten wir von euch in unserer heutigen Sonntagsfrage wissen. Die Frage ist dabei tatsächlich auf die Situation innerhalb der letzten paar Tage bezogen, also nicht etwa darauf, wie es sich bezüglich des Spielekonsums vor zwei oder mehr Wochen gestaltet hat. Verratet uns jedenfalls eure Antwort auf diese Frage in der unter dieser News eingebetteten Umfrage. Wie immer seid ihr herzlich dazu eingeladen, uns eure aktuelle Situation in einem Kommentar unter dieser News näher zu erläutern und euch zum Thema der Sonntagsfrage mit den anderen Usern und der Redaktion im Kommentarbereich auszutauschen.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link