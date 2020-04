War on the Sea: Taktische Seeschlacht-Simulation im 2. Weltkrieg

PC MacOS

Beim Entwicklerstudio Killerfish Games (Cold Waters) befindet sich derzeit mit War on the Sea ein weiterer Simulations-Titel in der Mache, der euch Gefechte auf taktischer Ebene in den Weiten des Süd-Pazifiks zur Zeit des Zweiten Weltkriegs liefert. Maßgeblich beeinflusst durch Genre-Klassiker wie die Great Naval Battles-Reihe (SSI) oder ein Task Force 1942 (Microprose), übernehmt ihr in War on the Sea das Kommando über eine maritime Kriegsflotte, die euch neben unterschiedlichen Schiffen, wie Zerstörern und Flugzeugträgern, auch U-Boote und Abfang-Jäger strategisch befehligen lässt.

Killerfish Games versprechen für den Titel unter anderem eine dynamische Kampagne, die ihr entweder auf Seiten der allierten USA oder des imperialen Japan bestreiten könnt, mehr als 50 verschiedene Schiffs-Klassen sowie an historische Ereignisse angelehnte Missionen. Wie das Beschriebene in bewegten Bildern ausschaut, könnt ihr dem Ankündigungs-Trailer zum Spiel entnehmen, den wir für euch unter der News zum Abruf bereitgestellt haben. So könnt ihr euch während der etwas mehr als einminütigen Laufzeit des Videos einen ersten optischen Eindruck von dem kommenden Titel verschaffen, zusätzlich wurde bereits eine erste Screenshot-Galerie erstellt.

War on the Sea soll schon bald für PC und MacOS auf Valves Vertriebsplattform Steam erscheinen, ein genauer Release-Termin wurde seitens der Entwickler jedoch noch nicht preisgegeben.