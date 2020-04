The Fire of Ardor: Retro-Dungeon-Crawler zum kostenlosen Download

PC

Wenn ihr die aktuellen Gratisspiele der Online-Game-Shops bereits abgearbeitet habt und in euch ein Liebhaber der Rollenspiel-Klassiker Ultima Underworld und Dungeon Master schlummert, hat der Hobbyentwickler Carsten Pfeffer eventuell die passende Freizeitbeschäftigung für euch. Das ursprünglich für die GameDev.net Dungeon Crawler Challenge 2018/2019 eingereichte Spiel The Fire of Ardor - Quest for the Soul Stone bietet der Mann aus Worpswede zum kostenlosen Download für Windows und Linux an.

In dem Dungeon-Crawler mit Rollenspielelementen und Echtzeitkämpfen spielt ihr einen namenlosen Helden, der sich durch ein Verlies kämpft, um den Seelenstein zu erhalten, der das Dimensionstor zum Reich des Dämonenlords Ardour öffnet. Mit einem rostigen Schwert sowie einem Feuerballzauber bewaffnet kämpft ihr euch durch eine verlassene Stadt und die Stockwerke des angrenzenden Silberberg-Dungeons. Vier Weltabschnitte, sieben Gegnerarten und ein finaler Bosskampf klingen zunächst nicht nach viel, dafür ist der Download auch nur 36 MB leicht.

The Fire of Ardor wurde mit der Programmiersprache Python entwickelt und basiert auf der SDL2- und Cython-Engine. Beim Rendering kommt das Raycasting zum Einsatz, das schon die frühen First-Person-Shooter der Neunziger verwendeten.