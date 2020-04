PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 20. bis 24. April

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald fürXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Obey Me

In einer modernen Welt sind Himmel und Hölle in einem endlosen Konflikt um die Seelen der Menschheit gefangen. Du bist Vanessa Held, eine niedere Seelenjägerin der Hölle, und reist gemeinsam mit Deinem Höllenhund Monty durch die Welt der Menschen. In einer Stadt voller Gefahren kämpfst Du Dich durch Horden von Feinden, verzehrst ihre Seelen und schaltest so neue Kombos, Fähigkeiten und Verwandlungen frei.

Gato Roboto

Xbox Game Pass – Sei tapfer und rette Deinen gestrandeten Captain zusammen mit seinem abgestürzten Raumschiff! Dazu machst Du es Dir in einem gepanzerten Mech gemütlich und begibst Dich auf eine gefährliche Mission durch eine außerirdische Unterwelt voller reizbarer Kreaturen und tückischer Hindernisse. Sobald Du den Schutz Deines schwer gepanzerten Mechs verlässt, ist Vorsicht geboten. Nutze Deine Instinkte und erforsche enge Tunnel oder verborgene Wasserläufe, in denen Du neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände für Deinen Roboter sicherstellst.

Brutal Rage

In diesem Beat’em-Up durchquerst Du eine unruhige Großstadt und beseitigst alle Gegner, die sich Dir in den Weg stellen. Mithilfe Deiner Waffen und Skills aktivierst Du verheerende Kombos und die mächtige Rage-Kraft, mit der Du Deine Widersacher zu Boden schickst. Als Polizisten Dich irrtümlich eines Verbrechens beschuldigen, kommt die Geschichte ins Rollen, auf deren Weg Du Deinen Hunger nach Gerechtigkeit und Rache stillst.

Guard Duty

Guard Duty ist ein komödiantisches Abenteuer über Liebe, Verlust und das Ende der Welt. Du startest als Tondbert, eine loyale Wache von Wrinklewood, die in der örtlichen Schenke zu tief ins Glas geschaut hat und angeheitert tragische Ereignisse ins Rollen bringt. Durch Deine Nachlässigkeit konnte eine vermummte Gestalt in den Palast eindringen und die Prinzessin entführen. Eintausend Jahre später ist Agent Starborn in einer kleinen Orbitalstation Mitglied einer Widerstandsgruppe, die die Erde von ihren bösen Eroberern befreien will. Entdecke, wie die Schicksale dieser beiden Charaktere miteinander verflochten sind und rette ganz nebenbei die Menschheit.

Help Will Come Tomorrow

Nach einem Zugunglück der transsibirischen Eisenbahn im Jahre 1917 kämpfen die Passagiere des Zuges mitten in der sibirischen Wildnis um das blanke Überleben. Erfülle Grundbedürfnisse, sammle Ressourcen, baue Dein Camp aus und erkunde die lebensfeindliche Umgebung. Du überlebst nur, wenn Du die Persönlichkeiten der Figuren verstehst, Gruppendynamiken aufschlüsselst und die Moral der Gruppe aufrecht hältst, bis lebensrettende Hilfe eintrifft.

Deliver Us The Moon

Xbox Game Pass – Deliver Us The Moon ist ein Science-Fiction-Thriller, der in einer nahen, apokalyptischen Zukunft spielt, in der die natürlichen Ressourcen der Erde erschöpft sind. Eine Mondkolonie, die überlebenswichtige Energie liefert, ist verstummt. Als Astronaut reist Du zum Mond, um mehr über die mysteriösen Vorkommnisse in Erfahrung zu bringen. Wirst Du die Menschheit retten oder in den dunklen Tiefen des Weltraums vergessen werden?

MotoGP 20

Starte Dein Motorrad und fahre zum Sieg! Dank realistischer Physik, verbesserter Grafik, detailierten 3D-Modellen der Fahrer und neuen Animationen sorgt MotoGP 20 für jede Menge Renn-Action für Motorrad-Fans. Personalisiere Maschinen und Anzüge, indem Du Sponsoren auf der Lackierung unterbringst und mit verschiedenen Farben sowie Materialien experimentierst. In packenden Rennen misst Du Dich mit den besten Fahrern der Welt, erlebst historische Rennen hautnah mit und entdeckst in einem neuen Modus die packende Hintergrundgeschichte der MotoGP-Rennklasse.

Archaica: The Path of Light

Als Träger des Lichts beschreitest Du einen sagenumwobenen Pfad und erkundest eine uralte, wunderschöne Welt. Das Licht ist der Schlüssel, um die Geheimnisse einer mysteriösen Zivilisation zu enthüllen. Manipuliere komplexe Maschinen, steuere sie in die richtige Position und löse die Rätsel. Nur mit logischem Denken und der richtigen Prognose wirst Du die Hindernisse überwinden, Geheimnisse entschlüsseln und Deine Reise fortsetzen.

Georifters

In Georifters nutzt Du den Untergrund der Kampfarena zu Deinem Vorteil. In den verschiedenen Modi spielen Du und Deine Freunde mit- oder gegeneinander. Öffne Portale, verlege Tunnel, kippe Laser und ziehe Deinen Gegnern buchstäblich den Boden unter den Füßen weg. Ein riesiges Waffen-Arsenal und jede Menge Fähigkeiten sorgen für immer neue Spielverläufe und lassen nie Langeweile aufkommen.

Sunless Sea: Zubmariner Edition

Übernimm das Steuer Deines Dampfschiffes, steche in See und stelle Dich diesem Steampunk-Abenteuer im düsteren viktorianischen Flair. Herausforderungen warten reichlich auf Dich: Finde die Knochen Deines Vaters, bestimme das Schicksal Londons und besiege die Götter, die in den Tiefen der Meere lauern.

War Theatre

Xbox One X Enhanced – Während ein endloser Krieg das Land verwüstet, entdecken sieben Helden eine uralte Macht, die die Herrschaft über das Schlachtfeld verspricht. War Theatre erweitert das klassische rundenbasierte Strategiespiel um emotionale Rollenspiel-Elemente. Du wählst einen Helden und betrittst in der Einzelspieler-Kampagne einen Kontinent, der von unaufhörlichen Kämpfen heimgesucht wird. Durch das Abschließen von Quests erhältst Du Vergünstigungen und schaltest komplexe Anpassungsoptionen frei, mit denen Du Deine Strategie verfeinerst und Deine Gegner im lokalen Mehrspielermodus dominierst.

Quest Hunter

In diesem Action-Rollenspiel bestimmen Deine Entscheidungen den Verlauf der Geschichte. Entdecke jede Menge Schätze und Geheimnisse, löse knifflige Rätsel, verbessere Ausrüstung und Fähigkeiten Deines Helden und besiege gefährliche Boss-Gegner. In verschiedenen Modi spielst Du wahlweise allein oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden – lokal oder online.

Quern – Undying Thoughts

Quern – Undying Thoughts rüttelt das klassische Rätsel-Genre durch! Denn in diesem Spiel denkst Du nicht nur über eine Abfolge mehrerer kleiner Herausforderungen nach – für den Sieg ist der Blick auf das große Ganze entscheidend. Stelle Deinen Verstand mit komplexen Puzzles auf die Probe und entschlüssle so die Geheimnisse einer mysteriösen Insel.