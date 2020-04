Teaser Eine weitere Woche neigt sich dem Ende zu, trotz der andauernden Pandemie gab es einiges zu besprechen. Und so machen sich Hagen und Dennis auf, die aktuellen Themen in Grund und Boden zu diskutieren.

Die zweite Osterferienwoche neigt sich dem Ende zu, wie jedes Jahr drängt sich der Gedanke auf: Kann es nicht nur Vier-Tage-Wochen geben? Doch weil Müßiggang bekanntermaßen aller Laster Anfang ist, lassen sich Hagen und Dennis nicht allzu sehr von ihren Gedanken an mehr Wochenende ablenken und knöpfen sich die Themen der Woche vor. Ob Ausgangsbeschränkungslockerungen (falls ihr noch ein Wort für Hangman sucht), die Produktionszahlen der Playstation 5 oder die Gamescom, heute wird für jeden etwas geboten. Und weltexklusiv erfahrt ihr, was ein gewisser Elfenkönig in der Vergangenheit so getrieben hat und erhaltet einen Ausblick auf die Zukunft seines Feldzugs. Alle Themen in der Übersicht: