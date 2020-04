China plant strengere Zensur von Single- und Multiplayer-Spielen

Bildquelle: YouTube

Die kommunistische Volksrepublik China zieht die Zügel der Zensur im Videospielbereich weiter an. Nachdem seit Jahren Titel mit bestimmten Inhalten in dem Land verboten sind oder nur nach umfangreichen Anpassungen dort veröffentlicht werden dürfen und erst vor kurzem der Vertrieb von Nintendos Animal Crossing - New Horizons wegen eines "Free Hong Kong"-Protests und Verunglimpfungen von Staatschef Xi Jinping verboten wurde, plant die Regierung nun strengere Regeln für Spieler.

Wie die Taiwan News berichtet, will man Online-Spieler vom Rest der Welt isolieren, sodass Chinesen nur noch mit ihren Landsmännern spielen können. Außerdem muss deren vollständiger Name jederzeit ersichtlich sein. Auch Offline-Spielern wollen Chinas Machthaber eine Zensur aufdrängen. So ist geplant, dass Titel, in denen Zombies und Seuchen eine Rolle spielen (etwa das in China kürzlich verbotene Pandemie-Spiel Plague Inc.), nicht mehr für das eigene Volk verfügbar gemacht werden. Auch Rollenspiele und Produkte, mit denen sich eigene Maps erstellen lassen, sollen unter ein generelles Verbot fallen. Ferner soll zum Schutz gegen Spielesucht ein Online-Verbot für Jugendliche unter 18 Jahren zwischen 22 und 8 Uhr sowie eine maximale Kostengrenze für In-App-Käufe und Mikrotransaktionen durchgesetzt werden. Die Pläne liegen derzeit nur als Konzept vor und müssen von den Machthabern noch beschlossen werden.