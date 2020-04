PM: KLab unterstützt die Aktion #PlayApartTogether der Spieleindustrie und der WHO, um der Ausbreitung von COVID-19 vorzubeugen

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

KLab unterstützt die Aktion #PlayApartTogether der Spieleindustrie und der WHO, um der Ausbreitung von COVID-19 vorzubeugen

KLab Inc. (Hauptsitz: Minato-ku, Tokyo, Vorstandsvorsitzender und Firmenchef: Hidekatsu Morita, auf den hier sich als „KLab“ bezogen wird) lässt vermelden, dass es die Aktion #PlayApartTogether, die von führenden Spieleverlegern und der WHO (Weltgesundheitsorganisation) gestartet wurde, unterstützen wird. Die Initiative soll die Menschen bestärken zu helfen, die Ausbreitung von COVID-19, das auf der ganzen Welt wütet, zu verlangsamen, indem sie den Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien folgen und zuhause bleiben.

Da die ganze Welt derzeit von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen ist, haben auch wir beschlossen, unseren Teil beizutragen und an der Initiative #PlayApartTogether teilzunehmen. Wir möchten Spieler und jeden auf der Welt unterstützen, indem wir ihnen mitteilen „zuhause zu bleiben, Abstand zu anderen zu halten und zusammen Spiele zu spielen!“

Darüber hinaus haben wir vor, ab heute unsere eigenen In-Game-Aktionen durchzuführen, damit die Spieler ihre Zeit zuhause genießen können. Ausführliche Informationen zu den In-Game-Aktionen werden auf den offiziellen Webseiten und den sozialen Medien der jeweiligen Titel veröffentlicht.

Mitteilung

An jeden auf der ganzen Welt,

ich glaube, dass viele Menschen auf der ganzen Welt derzeit in Unsicherheit vor dem neuen Virus (COVID-19) leben.

Um die Ausbreitung zu vermeiden und die Menschen, die dir wichtig sind zu beschützen, ist es jetzt von großer Wichtigkeit, zuhause zu bleiben.

Spiele sind eine tolle Form der Unterhaltung, die man zuhause erleben kann.

Ich hoffe, dass das Zuhausebleiben und das Spielen von Games zusammen mit der Familie, dem Partner und Freunden getrennt in den jeweiligen Häusern(#PlayApartTogether) hilfreich für die Eindämmung der Infektion sein wird.

Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber damit ihr Freude an unseren Spielen habt, haben wir einige Aktionen für euch vorbereitet!

Ich bete für die Sicherheit und Gesundheit jedes einzelnen auf der ganzen Welt.

KLab Inc.

Vorstandsvorsitzender und Firmenchef

Hidekatsu Morita

Über #PlayApartTogether

Mit #PlayApartTogether („Zusammen getrennt spielen“) haben sich die führenden Spieleverleger und Entwickler zusammengetan, um die von der WHO empfohlenen Gesundheitsrichtlinien (körperlichen Abstand zu anderen Menschen einhalten, häufiges Händewaschen) zu verbreiten, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verlangsamen. Diese Botschaften werden durch die Spiele der namenhaften Unternehmen und Netzwerke verbreitet. Die Möglichkeit zuhause zu spielen und mit anderen zu kommunizieren ist ein Mittel, die psychische und körperliche Gesundheit aufrechtzuerhalten.

Für mehr Informationen über PlayApartTogether, besuche bitte die offzielle Ankündigungsseite und die Website der WHO

*Die aufgeführten Unternehmen, Produkte und Serviceleistungen sind Warenzeichen oder geschützte Warenzeichen ihrer Unternehmen.

Die Spieltitel, die an der Aktion teilnehmen



Love Live! School Idol Festival All Stars

Spieler können Show Candy (100%) x5 und andere tolle Belohnungen erhalten.

Captain Tsubasa: Dream Team

Spieler können bis zu 100 Traumbälle, SSR-Transfer-Tickets und andere tolle Belohnungen erhalten.

Bleach: Brave Souls

Spieler können ein Choose a ★5 Summons Ticket (April 2020), ein Choose a ★5 Summons Ticket (April 2020 Seasonal) und andere tolle Belohnungen erhalten.

Utano☆Princesama Shining Live

Spieler können einen 11-Shot Pass (SR+ x1) und andere tolle Belohnungen erhalten.

Love Live! School Idol Festival

Erhalte Sugar Cubes (LP50), Scouting Tickets, Scouting Coupons, und ein UR guaranteed Scouting Ticket!

*Für genauere Informationen siehe bitte die Ankündigungen in den Spielen ein. Die Inhalte können sich ohne Vorankündigungen ändern.

*Bitte beachte, dass einige Titel je nach Sprachdienstleistung oder Region nicht spielbar sind.

Copyright

©2013 PROJECT Lovelive!

©2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!

©PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club

© KLabGames

©SUNRISE

©bushiroad

©Yoichi Takahashi/SHUEISHA

©Yoichi Takahashi/SHUEISHA/TV TOKYO/ENOKIFILM

©KLabGames

©Tite Kubo/Shueisha, TV TOKYO, dentsu, Pierrot ©KLabGames

©SAOTOME GAKUEN © KLabGames

©2013 PROJECT Lovelive!

©2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!

©KLabGames

©bushiroad

Über KLab

KLab ist ein Führer unter den Handyspielanbietern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Tokyo wurde im Jahr 2000 gegründet und ist unter der First Section der Tokyoter Börse aufgelistet. KLab rangiert seit 2012 als einer der Top 52 Spieleverleger weltweit. Mit seinem Fokus auf qualitative und innovative Spiele hat sich KLab auch über die Grenzen Japans hinaus weiterentwickelt und führt ein Büro in Shanghai. Für mehr Informationen über KLab besuche bitte: http://www.klab.com/jp/english/