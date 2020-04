Fort Triumph: Mischung aus Xcom und Heroes of Might & Magic erschienen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Vor ziemlich genau zwei Jahren, im April 2018, startete das Taktik-Rollenspiel Fort Triumph von CookieByte Entertainment in die Early-Access-Phase auf Steam. Nun ist der Titel den Entwicklern nach lange genug gereift, hat die Testphase verlassen und ist in der finalen Version erschienen. Zunächst nur auf Steam, eine GOG-Fassung soll noch im April 2020 folgen. Konsolen-Umsetzungen für PS4 und Xbox One werden später im Jahr folgen.

Fort Triumph kombiniert rundenbasierte Schlachten, wie sie aus Xcom bekannt sind, mit Weltenerkundung im Stil von Heroes of Might & Magic. Die Karten werden prozedural generiert, außerdem dürft ihr laut den Entwicklern jeden Baum und jeden Stein als Waffe nutzen. Der Einsatz der Umgebung als Waffe soll vielfältige taktische Möglichkeiten bieten.