Epic Games Store: Just Cause 4 und Wheels of Aurelia gratis

PC XOne PS4

Just Cause 4 ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Just Cause 4 ab 19,95 € bei Amazon.de kaufen.

Erneut werden auch in dieser Woche im Epic Games Store PC-Spiele für einen begrenzten Zeitraum gratis abgegeben. Bis nächsten Donnerstag um 17 Uhr könnt ihr euch bei Interesse Just Cause 4 und Wheels of Aurelia sichern.

Just Cause 4 ist der jüngste Ableger der gleichnamigen Open-World-Action-Reihe und bietet, wie gewohnt, eine nicht ganz ernst zu nehmende Verwüstungsorgie. Mit Waffen, Wingsuit, Enterhaken und Fallschirm ausgerüstet, sät ihr Chaos in einem fiktiven südamerikanischen Staat. Dennis Hilla lobte in seinem Test die Möglichkeiten, seinen Zerstörungstrieb auch kreativ ausleben zu können, bemängelte hingegen bei zunehmender Spieldauer eine gewisse Monotonie. Ähnlich ist auch der Eindruck von Jörg Langer und Heinrich Lenhardt in der frei verfügbaren Stunde der Kritiker zu Just Cause 4 gewesen.

Deutlich ruhiger geht es bei Wheels of Aurelia zu, welches sich einer einfachen Zuordnung zu einem Genre entzieht und in unserem Check als narrative Autofahrt beschrieben wird. Dem sowohl konservativen als auch revolutionär erschütterten Italien der späten 70er Jahre versuchen zwei Frauen, die sich zufällig begegnet sind, nach Frankreich zu entkommen. Auf ihrem Weg zur Grenze führen sie dabei zahlreiche Dialoge mit unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten miteinander oder mit zufällig mitgenommenen Anhaltern. Eine kurze Durchspielzeit, variable Gesprächsverläufe und zahlreiche verschiedene Enden sollen zu mehreren Durchläufen animieren. Durchaus erfolgreich, wie unser Checker Old Lion anmerkt.

Für die nächste Woche ist mit For the King ein Mix aus Roguelike und Taktik-RPG als Gratisspiel angekündigt.