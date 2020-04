Teaser Dies ist schon meine dritte Auseinandersetzung (sic) mit dem Spiel eines Altmeisters, dessen X-Com-Serie mit ein Grund dafür war, wieso ich Globalstrategie so sehr liebe. Konnte ich die Erde retten?

Bei der Stunde der Kritiker war ich nicht so wahnsinnig begeistert von Phoenix Point, und bei meinem „Nemesisvideo“ im Zuge der Weihnachtsaktion hatte ich zwar durchaus Spaß und Erfolg, verspürte aber keine Lust, weiterzuspielen. Vergangenen Freitag hatte ich dann plötzlich Lust auf „irgendein X-Com“ (von X-Com: Chimera Squad wusste ich ja noch nichts) und habe dann abends und fast den ganzen Samstag gespielt.

Phoenix Point, das neueste Werk von Altmeister Julian Gollopp, ähnelt in den Grundzügen immer noch seiner Erfindung X-Com, ist aber grafisch schöner als Firaxis‘ Neu-Interpretation X-Com 2. Dazu kommen ein etwas detaillierteres Kampfsystem und eine neue Story, auch wenn sie etwas an das alte X-Com: Terror from the Deep: Nachdem seltsame Nebel die Küsten der Erde heimgesucht haben, stürzen sich hunderttausende Menschen in die Fluten, aus denen sie dann als grauenhafte Symbionten aus Fisch, Mensch und ... etwas anderem wieder hervorkommen. Im Zuge der Bedrohung bricht auch noch der Dritte Weltkrieg aus. Zu Spielbeginn sind wir die letzten Vertreter der Geheimorganisation Phoenix Point, die die Menschheit vor den „Pandorians“ beschützen soll. Außer uns gibt es noch drei andere Fraktionen (vier mit dem ersten DLC, Blood and Titanium), und alle miteinander tummeln wir uns auf einer mit zahlreichen Hotspots (Einmal-Boni, andere Zufluchten, Pandora-Nestern) überzogenen Welt.