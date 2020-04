Industries of Titan: Im Early Access im Epic Store

PC

Das im Jahr 2017 angekündigte Sci-Fi-Aufbaustrategiespiel Industries of Titan ist vor einigen Tagen im Epic Games Store als Early-Access-Version erschienen. Schauplatz des Spiels ist der Saturnmond Titan, auf dem ihr eine Industrie-Metropole errichten sollt. Hierfür sammelt ihr Ressourcen und errichtet Fabriken. Konkurrenten tretet ihr in taktischen Schlachtschiffkämpfen oder durch technologische Überlegenheit entgegen. Das Spielgeschehen findet in Echtzeit statt, kann aber jederzeit pausiert werden.

Industries of Titan kann zum Preis von 24,99 Euro exklusiv im Epic Games Store erworben werden. Die aktuelle Roadmap listet den Transport, den Kampf 2.0, die Bevölkerungs-Simulation sowie die Lokalisierung als die nächsten Entwicklungsschritte auf. Nachfolgend könnt ihr euch den Ankündigungstrailer anschauen. Weitere Eindrücke könnt ihr in unserer Screenshot-Galerie sammeln.