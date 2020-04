Spieleveteranen-Podcast 165: Mit Michael & Stefan, FF7Re & Animal Crossing

PS4

Teaser Ein doppelter Doppelschlag: Gleich zwei Gastveteranen verstärken Heinrich und Jörg, und gleich zwei Neue Spiele (und in Wahrheit mit FF7 auch noch ein Altes Spiel) werden besprochen. Reinhören lohnt!

Zwischen den monatlichen Spieleveteranen-Podcasts erscheinen zusätzliche Folgen für unsere Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Die Nummer 165 ist hoffentlich besonders wohltuend und labend für eure Gehörgänge: Gleich zwei neue Spiele beschäftigen gleich vier Spieleveteranen, nämlich Heinrich Lenhardt, Michael Hengst, Stefan Freundorfer und Jörg Langer.

Nach dem üblichen Smalltalk betrachten wir das Original und das Remake des Rollenspiel-Klassikers Final Fantasy 7. Die Neuauflage ist grafisch beeindruckend und traut sich neue Wege zu gehen, doch nicht alle Aspekte stoßen auf Begeisterung. Danach ziehen wir auf die Insel von Stephan Freundorfer, der sich eingehend mit Animal Crossing - New Horizons beschäftigt hat. Wir diskutieren, warum der Spielrhythmus der heilen Welt gerade in Lockdown-Zeiten so entspannend wirkt und was bei Rüben-Spekulationen zu beachten ist.

Wenn ihr an dieser Folge und weiteren Zusatzepisoden interessiert seid, könnt Ihr uns bei Patreon unterstützen. Den kompletten Bonus-Content gibt es für alle Spieleveteranen-Backer ab der 5-Dollar-pro-Monat-Kategorie.

0:00:15 Smalltalk

0:00:50 Wir begrüßen mit Michael Hengst den ersten Gastveteran, der sich aus dem Land der geöffneten Baumärkte meldet.

0:08:51 Was haben wir zuletzt gespielt? Trails of Cold Steel 3, Patapon, Total War - Warhammer 2, Phoenix Point und Pandemic Legacy.

0:29:15 Das neue (alte) Spiel: Final Fantasy 7 Remake

0:29:27 Final Fantasy 7 1997: Warum wechselte Square auf die Playstation, was machte das Rollenspiel damals so besonders?

0:48:21 Final Fantasy 7 Remake 2020: Die Neuauflage bietet nicht die gesamte Story des Originals, jetzt ist schon nach Midgar Schluss. Dafür wurden vieles ausgebaut, vertieft und nicht immer überzeugend gestreckt.

1:06:16 Das neue Kampfsystem ist umstritten. Materia-System und Waffenausbau gefallen, doch Actionsteuerung, Mitstreiter-KI und Endlos-Bosskämpfe sorgen bei manchem Veteranen für Verdruss.

1:24:53 Pressespiegel und Spieleveteranen-Fazit.

1:34:18 Das neue Spiel: Animal Crossing – New Horizons

1:34:48 Wir begrüßen den zweiten Gastveteran Stephan Freundorfer, der sich im Lockdown um Heimunterricht und Inselpflege kümmert.

1:41:57 Um was geht es eigentlich bei Animal Crossing? Die Berücksichtigung von Systemuhr und Jahreszeiten sorgt für ein ganz besonderes Spielgefühl.

1:56:39 Expansion, Handwerk, Rübenbörse: Das harmlos wirkende Spiel hat erstaunlich viele Features und Mechanismen, die auch langfristig für Motivation sorgen.

2:10:50 Die Nintendo-Serie begann mit Animal Forrest, das ursprünglich fürs das Nintendo-64-Diskettenlaufwerk konzipiert wurde. Der große internationale Durchbruch kam dann 2005 auf dem Nintendo DS.

2:19:46 Pressespiegel und Spieleveteranen-Fazit.

2:28:33 Vorschau

2:29:06 Podcast 166 (für alle, Ende April).

2:31:00 Podcast 167 (für Patreon-Unterstützer), Mitte Mai.

2:31:37 Abspann