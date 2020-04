PS5: Sony reduziert angeblich Produktion wegen des hohen Preises

andere

Wie Bloomberg unter Berufung auf vertrauliche Quellen berichtet, wird Sony im ersten Jahr der Playstation 5 weniger Exemplare der Konsole produzieren lassen, als es bei der PS4 der Fall war. Grund dafür seien nicht etwa primär Probleme bei der Fertigung aufgrund der Corona-Pandemie. Vielmehr geht Sony davon aus, dass die Absatzzahlen zum Launch vom hohen Preis gedrückt werden, der aus der ambitionierten Hardware resultiert.

Entwickler, die an Titeln für die PS5 arbeiten, schätzen den Preis der japanischen Next-Gen Konsole auf 499 bis 549 US-Dollar. Die Playstation 4 startete November 2013 zum Preis von 399 Euro. Die Playstation 4 wurde nach Erscheinen in ihren ersten zwei Quartalen 7,5 Millionen mal verkauft. Für die PS5 plane Sony die Produktion von 5 bis 6 Millionen Konsolen bis zum Ende des Fiskaljahrs im März 2021. Sony habe lange mit der Festlegung eines Preises gerungen, da gestiegene Kosten für Komponenten die Produktionskosten für eine PS5 auf 450 US-Dollar steigen ließen (wir berichteten).

Sonys Strategie sehe vor, dass die PS4-Modelle als Brücke zur Next-Gen weiter neue User für die PSN-Services wie PS Now und PS Plus erschließen, während die PS5 im limitierter Zahl gefertigt wird. Sonys CEO Kenichiro Yoshida hatte sich dafür ausgesprochen, das Geschäft anhand der Zahl aktiver Nutzer im eigenen Netzwerk statt an der Zahl verkaufter Hardware zu messen.