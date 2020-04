Old World: 4X-Strategie von Ex-Civ-Designer bald im Epic Store [U]

PC

Update vom 28. April

Epic Games hat per Twitter bekannt gegeben, dass die Early-Access-Phase für Old World bereits am 5. Mai 2020 starten wird.

Originalmeldung vom 16. April

Soren Johnson, Chefdesigner von Civilization 4, wird in wenigen Monaten zusammen mit seinem Team von Mohawk Games sein neues 4X-Strategiespiel Old World veröffentlichen. Als Publisher fungiert Epic Games, weshalb der Titel exklusiv im Epic Games Store vertrieben wird. Noch vor Beginn des Sommers soll dort eine Early-Access-Phase starten. Schon jetzt kann das Spiel für 32,99 Euro vorbestellt werden.

Falls ihr euch fragt, warum euch das Ganze irgendwie bekannt vorkommt, gibt es dafür eine einfache Erklärung: Old World hieß ursprünglich 10 Crowns und sollte bei Starbreeze erscheinen, doch der Publisher verkaufte die Rechte an den Entwickler zurück.

Optisch ist die Ähnlichkeit mit Civilization nicht zu übersehen, der Fokus soll jedoch auf der Antike liegen. Ihr werdet euer Volk also wohl nicht über mehrere Jahrtausende führen. Dafür sollen die realen historischen Figuren und ihre Geschichten im Mittelpunkt stehen. Nachfolgend haben wir den Ankündigungstrailer zu Old World für euch eingebunden. Darüber hinaus empfehlen wir euch unsere Screenshot-Galerie zu Old World für weitere optische Eindrücke.