Aeon of Sands - The Trail: Demo zum storygetriebenen RPG erhältlich

PC Linux MacOS

Für Aeon of Sands - The Trail wurde vom deutschen Indie-Entwickler-Duo Two Bits Kid kürzlich eine spielbare Demo auf Steam und itch.io veröffentlicht, mit der ihr euch einen circa fünfstündigen Eindruck vom Rollenspiel-Titel verschaffen könnt. Die Besonderheit von Aeon of Sands ist, dass klassisches, gridbasiertes Dungeon-Crawler-Gameplay auf storybedeutsame "Choose your Own Adventure"-Entscheidungen früherer Abenteuerspielbücher (beispielsweise Fighting Fantasy) trifft und so eine nichtlineare Hintergrundgeschichte geboten wird, die mehrere Enden bereithält. Das bedeutet gleichzeitig auch eine hohe Wiederspielbarkeit, da ihr in einem Durchgang bei weitem nicht alle Umgebungen der Spiel-Welt erkunden oder etwa alle Begleiter treffen könnt, die euch bei eurem gefährlichen Abenteuer zur Seite stehen.

Das Szenario des Rollenspiels selbst ist ein stimmiges Crossover aus Low-Fantasy und Post-Apokalypse à la Mad Max, präsentiert wird das Ganze in einer komplett handgezeichneten Grafik in Ego-Perspektive, die mittels ihres reduzierten Farbstils die Trostlosigkeit und Feindschaft der Endzeit-Atmosphäre bildhaft in Szene setzt. Daneben sind im Spiel mehr als 240 gezeichnete Illustrationen inkludiert, in der ihr eure Antworten und Entscheidungen für den Fortgang der Storyline mittels eines Multiple-Choice-Verfahrens auswählen könnt. Ihr übernehmt die Rolle des unerfahrenen Stadt-Angestellten Setrani, der sich nur widerwillig auf die Suche nach einer vermissten Diplomaten-Karawane begibt, denn diese ist im gefährlichsten Teil der schroffen und brutalen Wüstenwelt verschollen. Doch die Vorgesetzten von Setrani, Stadtväter der Kuppelstadt namens Pantella, zählen auf den Erfolg der Rettungs-Mission, für die sich im Laufe der Geschichte noch bis zu zwei weitere Mitstreiter in die Party aufnehmen lassen und mit denen ihr die Kämpfe gegen eure Gegner in Form von Mensch und Getier in Echtzeit, ähnlich wie bei Legend of Grimrock, austragt.

Aeon of Sands - The Trail erschien ursprünglich am 4. Dezember 2018 für PC sowie MacOS und bekam am 27. Februar 2019 noch eine Portierung für Linux-Systeme nachgereicht. Den damaligen Launch-Trailer haben wir für euch nochmals unter der News zum Anschauen bereitgestellt, mit dem ihr einen Ersteindruck vom visuellen Stil und der im Spiel vorhandenen Locations erhaltet.

Solltet ihr euch nach dem Spielen der Trial-Version für den Kauf von Aeon of Sands - The Trail entscheiden, könnt ihr euren Spielstand in die Voll-Version übertragen, deren Preis auf Steam generell auf 12,98 Euro reduziert wurde und noch bis zum 27. April mit einem 15%-Rabatt für 11,03 Euro erhältlich ist.