Remnant - From the Ashes: Swamps-of-Corsus-DLC bringt Roguelike-Modus

PC XOne PS4

Für den Soulslike-Actiontitel Remnant from the Ashes wurde kürzlich auf der offziellen Homepage ein Veröffentlichungsdatum für den DLC Swamps of Corsus bekannt gegeben. Der erste kostenpflichtige Inhalt wird demnach am 28.04.2020 für die PC-Version bei Steam erscheinen und 9,99 Euro kosten. Wann der DLC für die Playstation 4 und Xbox One erscheint, steht noch nicht fest.

Die Sümpfe von Corsus führen euch zurück in die Welt Corsus, die ihr bereits im normalen Spiel bereist habt. Allerdings erwartet euch dort der neue Story-Inhalt "Der Aufstieg des Iskals" mitsamt neuer Gegner und Bosse, neuen Waffen, Modifikationen und Eigenschaften für euren Charakter sowie vier neue Dungeons. Außerdem führt der DLC den Überlebensmodus ein. In diesem Modus startet ihr das Spiel lediglich mit einer Pistole ausgerüstet und etwas Metall - der Währung in der Welt von Remnant - From the Ashes. Derart spärlich ausgestattet macht ihr euch auf in den Kampf um bessere Ausrüstung zu erlangen und stärker zu werden. Werdet ihr allerdings tödlich verletzt, ist das Spiel für diesen Charakter beendet. Im Überlebensmodus könnt ihr laut Entwickler "einzigartige Rüstungen und über 50 neue Rüstungsskins erhalten."