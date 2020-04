Half-Life - Alyx: Mod XenThug fügt Horde-Modus hinzu

PC

Der Modder Manello hat Valves Vorzeige-VR-Shooter Half-Life - Alyx (im Test) mit dem Mod XenThug um einen klassischen Horde-Modus erweitert. Ihr spielt in einem Lagerhaus, in dem immer größere Wellen an Headcrabs, Zombies und anderen Feinden euch ans Leder wollen. Das ganze Gerümpel in der Lagerhalle könnt ihr behelfsmäßig nutzen, um euren Kopf vor Headcrabs zu schützen. Tote Feinde verlieren Resin, mit dem ihr an einer Station eure Ballermänner aufrüstet.

Da Valve momentan noch an einem offiziellen Level-Editor arbeitet (wir berichteten), müsst ihr die Mod über Umwege starten, indem ihr in Steam entsprechende Startoptionen für Half-Life - Alyx einstellt. Wenn ihr wieder die reguläre Kampagne spielen wollt, löscht ihr einfach die Startoptionen wieder.