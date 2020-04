PM: Ankündigung der Initiative “Play At Home”

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Jim Ryan:

Menschen auf der ganzen Welt tun das Richtige und bleiben zu Hause, um die Verbreitung von COVID-19 einzudämmen. Wir sind allen sehr dankbar, die Abstand halten, und nehmen unsere Verantwortung als Home-Entertainment-Plattform ernst. Deshalb bitten wir unsere Community, die Sicherheit und die Notwendigkeit, zu Hause zu spielen, weiterhin zu unterstützen.

Als Dankeschön an alle, die sich um die Eindämmung der Auswirkungen dieser Pandemie bemühen, freut sich Sony Interactive Entertainment, die Initiative “Play At Home” vorzustellen.

Zwei Dinge zeichnen Play At Home aus: Erstens: Kostenlose Spiele, um die PlayStation-Community zu Hause zu unterhalten; und zweitens: Die Einrichtung eines Fonds, der kleineren unabhängigen Spielestudios helfen soll, die gerade finanzielle Schwierigkeiten haben, weiterhin großartige Erlebnisse für alle Gamer zu schaffen.

Kostenlose Spiele für zu Hause

Knack 2* ist ein farbenfrohes Abenteuerspiel, dass allen Altersklassen Spaß macht. So kann die gesamte Familie im Co-op-Modus auf der Couch spielen: Ob Anfänger oder Profi, hier kommen alle Mitspieler auf ihre Kosten.

Dann gibt es noch Journey, ein wunderschönes, hoch gelobtes Abenteuer, das genauso bewegend wie geheimnisvoll ist.

Um Play At Home zu unterstützen, bemüht sich PlayStation, manch langweilige Momente aufregender zu gestalten, und stellt euch Knack 2 und Journey für einen begrenzten Zeitraum vom 16. April um 01:00 (CET) bis 6. Mai 2020 um 01:00 (CET) über digitale Downloads kostenlos zur Verfügung. Sobald ihr euch die Spiele holt, gehörten sie euch. Die lebensbejahende Botschaft des Spiels ist zeitlos und heute vielleicht wichtiger als je zuvor.

Im Einklang mit dem Ziel von SIE, den Internetzugang in den USA und Europa zu erhalten, dauert das Herunterladen von Spielen etwas länger. Wir wissen das Verständnis unserer Community zu schätzen, da wir diese Maßnahmen ergreifen, um den Zugang für alle aufrecht zu erhalten.

Kreative Finanzierung

Unabhängige Entwickler sind entscheidend für das Herz und die Seele der Gaming-Community, und wir verstehen die Herausforderungen und finanziellen Schwierigkeiten, denen viele kleinere Spielestudios gegenüberstehen. Deshalb hat SIE einen Fonds entwickelt, der sie in dieser Zeit unterstützt. Wir haben 10 Millionen USD zur Unterstützung unserer unabhängigen Entwicklungspartner anvisiert.

In Zeiten der räumlichen Distanz freuen sich Gaming-Fans über Momente der Erholung und den Spaß am Spiel. Wir bei Sony Interactive Entertainment sind stolz darauf, euch diese dringend benötigte Unterhaltung bieten zu können. Wir wissen, dass dies nur ein kleiner Schritt ist, und sind dankbar, dass wir unseren Spielern, communities und Partnern diese Unterstützung bieten können.

*User in Österreich und der Schweiz bekommen bei der “Play At Home”-Initiative Uncharted: The Nathan Drake Collection und Journey.