Sony: Journey und Knack 2 kostenlos // 10 Millionen USD für Indie-Entwickler

PS4

Journey ab 29,95 € bei Amazon.de kaufen.

Sony hat auf dem Plastation Blog eine "Play At Home"-Initiative vorgestellt, von der im Zuge der weltweiten Corona-Krise sowohl die Spieler als auch kleinere Indie-Studios mittels eines 10-Millionen-US-Dollar-Fonds profitieren sollen. Sony Interactive President und CEO Jim Ryan dazu:

Zwei Dinge zeichnen Play At Home aus: Erstens: Kostenlose Spiele, um die PlayStation-Community zu Hause zu unterhalten; und zweitens: Die Einrichtung eines Fonds, der kleineren unabhängigen Spielestudios helfen soll, die gerade finanzielle Schwierigkeiten haben, weiterhin großartige Erlebnisse für alle Gamer zu schaffen.

In Deutschland bekommen alle Playstation-Spieler Journey (GG-Test mit Testnote 9.0) und Knack 2 (GG-Preview+, GG-Userwertung: 7.2) zum kostenlosen Download. In Österreich, der Schweiz, den USA und anderen Ländern gibt es anstelle von Knack 2 die Uncharted - The Nathan Drake Collection. Die Spiele könnt ihr euch vom 16. April ab 1:00 Uhr bis 6. Mai 2020 um 1:00 Uhr gratis über das PSN herunterladen.