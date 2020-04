PM: This Week on Xbox: Neue Spiele vom 13. bis 17. April

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei This Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die ab sofort für Xbox One erhältlich sind! In dieser Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Journey to the Savage Planet: Hot Garbage

In Journey to the Savage Planet: Hot Garbage erkundest Du den brandneuen Planeten DL-C1, der mit tropischen Stränden, malerischen Ausblicken, toxischem Müll und Killer-Robotern seinen ganz eigenen Charme versprüht. Und Du bist der Einzige, der die Erkundungsmission auf diesem Planeten durchführen kann – Du Glückspilz!

Space Engineers

Exklusiv auf Konsole – Space Engineers ist ein intergalaktischer Sandbox-Titel, in dem Du Weltraumtechnik sowie die Erforschung und den Überlebenskampf im endlosen Weltraum kennenlernst. Du konstruierst Raumschiffe, Raumstationen und diverse planetare Außenposten. Oder Du verlässt Deine sichere Basis und steuerst durch die Tiefen des Weltraums und sammelst Ressourcen, die Dein Überleben sichern.

Blind Men

Keegan ist der Neffe eines pensionierten Superschurken und will in die Fußstapfen seines berühmten Onkels treten. Doch um in der Liga des Bösen aufgenommen zu werden, muss er ein Verbrechen begehen: Schnell stellt Keegan fest, dass diese eigentlich simple Aufgabe sehr viel schwieriger zu bewältigen ist als gedacht.

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York

Im nächtlichen Schein der Lichter von New York City kämpfen zwei Mächte um die Vorherrschaft der Stadt. Basierend auf der beliebten Rollenspiel-Welt von Vampire: The Masquerade 5th Edition tauchst Du in eine interaktive Erzählung rund um die Intrigen der vampirischen Gesellschaft ein. Wirst Du die Camarilla oder die Anarchen bei ihrem Machtkampf um den Big Apple unterstützen?

Machinarium

In Machinarium schlüpfst Du in die Rolle des tapferen kleinen Roboters Josef, dessen Freundin Berta von der mysteriösen Blackcap Brotherhood entführt wurde. Begib Dich auf eine abenteuerliche Reise und stelle Dich kniffligen Rätseln in diesem preisgekrönten Puzzle-Plattformer der Macher von Samorost und Botanicula.

Save Your Nuts

Einmal so flink wie ein Eichhörnchen sein – jetzt ist Deine Chance, denn in den tierischen Wettkämpfen von Save Your Nuts geht es um die Nuss! Teste Dein Teamplay entweder im Offline-Modus oder in kompetitiven Online-Modus gegen andere Spieler. Koordiniere Dich mit Deinem Team, stärke Dich mit Kraftfutter und plündere die wertvollen Nuss-Vorräte Deiner Gegner in diesem unterhaltsamen Party-Spiel.

Cryogear

Cryogear ist ein liebevoll designter Pixel-Plattformer im klassischen Metroidvania-Stil, der eine atmosphärische Science Fiction-Welt zum Leben erweckt. Du übernimmst die Kontrolle über Klon G.3.4.R während dieser die Welt entdeckt, neue Fähigkeiten lernt, immer anspruchsvollere Hindernisse überwindet und so Stück für Stück die Geheimnisse der mysteriösen Emperor KI entschlüsselt.

SiNKR

SiNKR ist ein minimalistisches Puzzle, in dem es nur Dich, freischwebende Pucks und verschiedene Haken gibt. Mithilfe der verschiedenen Haken-Konstruktionen angelst Du nach den Pucks und versenkst sie am Zielpunkt. Hier ist Köpfchen gefragt!

Sunless Sea

Übernimm das Steuer Deines Dampfschiffes, stich in See und stelle Dich diesem Steampunk-Abenteuer im düsteren viktorianischen Flair. Herausforderungen warten reichlich auf Dich: Finde die Knochen Deines Vaters, bestimme das Schicksal Londons und besiege die Götter, die in den Tiefen der Meere lauern.

Freakout: Calamity TV Show

In einer gestörten Dystopie voller Mutanten und Tötungsmaschinen bist Du der Star einer zweifelhaften Reality-Show. Inspiriert von klassischer Arcade-Action kämpfst Du Dich in diesem Top Down-Shooter durch gefährliche Wellen von Feinden, schließt Dich einer Revolution an und bringst die böse Fizzy Corp zu Fall.

Woodle Tree 2: Deluxe+

Das Waldland wird von einer neuen Gefahr bedroht. Eine mysteriöse schwarze Substanz befällt Pflanzen sowie Lebewesen und absorbiert ihre Lebensenergie. Als tapferer Woodle erforschst Du in diesem Adventure-Platformer eine offene Welt voller detaillierter Landschaften und stellst die Balance der Ökosysteme wieder her.