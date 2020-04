Nintendo-Switch-Update 10.0.0 erlaubt Button-Remapping und mehr

Switch

Ab sofort steht allen Nintendo-Switch-Besitzern von euch das Update auf Version 10.0.0 zum Download bereit. Diese implementiert die Option, die Tasten euer Joy-Cons neu zu konfigurieren. Dadurch lässt sich beispielsweise definieren, dass beim Druck auf ZR die Funktion der A-Taste ausgelöst wird. Eure eigenen Layouts dürft ihr als Voreinstellungen speichern, so dass ihr für jedes Spiel ein eigenes Setup festlegen könnt.

Außerdem erlaubt das Update 10.0.0 das Verschieben von Spielen, DLCs und Softwaredaten auf eine eingelegte SD-Karte. Bevor ihr jetzt aber frohlockt sei auf eine Einschränkung hingewiesen: Speicherdaten lassen sich weiterhin nur kostenpflichtig über die Cloud übertragen, wenn ihr ein Nintendo-Switch-Online-Abonnement habt.

Ferner bringt das Betriebssystem 10.0.0 auf eurer Switch, dass ihr Beiträge News-Channel mit einem Lesezeichen versehen und euch später ansehen könnt. Insgesamt ist es möglich, 300 Lesezeichen anzulegen. Ideal also, um keine Ausgabe der eShop-Selection mehr zu verpassen, nur weil man gerade keine Zeit hat. Außerdem hat das Update die Einstellungsmöglichkeiten, wer eure Spieleaktivität sehen kann, und diese zu löschen, in einen neuen, eigenen Menüpunkt verschoben und sechs neue Benutzer-Bilder mit Bezug auf Animal Crossing - New Horizons (im Test, Note: 7.5) eingepflegt.