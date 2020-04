Steam Game Festival: Sommer-Edition vom 9. bis 14. Juni angekündigt

Den Tag, an dem in diesem Jahr eigentlich die Electronic Entertainment Expo beginnen sollte, hat sich Valve nun für den Start der Sommer-Ausgabe seines Spielefestivals auserkoren. Vom 9. bis zum 14. Juni sollen auf der Online-Plattform Steam erneut viele Demos oder "kurze spielbare Erlebnisse" für Titel angeboten werden, die im Laufe des nächsten Jahres erscheinen. Ein ähnliches Event hatte Valve bereits im März dieses Jahres anlässlich der Verschiebung der GDC mit dem Steam Game Festival in der Frühlings-Edition veranstaltet.

Es scheint also, dass es im beginnenden Sommer auch ohne die E3 genügend Events und Ankündigungen der Entwickler und Publisher geben wird. Selbst wenn zum Beispiel Bethesda einem digitalen Alternativprogramm bereits eine Absage erteilt hat, so halten sowohl Microsoft als auch Ubisoft an einem solchen Konzept fest. Ebenso will Devolver Digital seine, stets aus dem Rahmen fallende, Direct-Show präsentieren und das Spiele-Netzwerk IGN hat angekündigt, seine PC Gaming Show ebenfalls im Juni abhalten zu wollen.

Bis auf den Zeitraum wurden noch keine konkreten Details zum Inhalt der Sommer-Edition des Steam-Spielefestivals bekanntgegeben. Derzeit können sich interessierte Entwickler, noch bis zum 24. April, mit einer Demo für die Teilnahme bewerben. Sobald es neue Informationen hierzu, oder zu einer der anderen Alternativ-Veranstaltungen, gibt, erfahrt ihr es hier auf GamersGlobal.