Teaser Was passt besser, als in der SARS-CoV2-Krise eine Trilogie von Titeln zu spielen, die sich um (mind.) eine Pandemie drehen? Den Anfang macht ein geniales Brettspiel, das ich mit Tochti 2 fortsetzte.

Anmerkung: Der Text ist weitestgehend spoilerfrei, die Foto-Thumbnails aus Spoilergründen teils unkenntlich gemacht, Anklicken auf eigene Gefahr. Ich habe nicht alles weggesoftet, was nicht von Anfang an im Spiel ist, aber dabei handelt es sich um Elemente, deren zufällige Kenntnis euch nicht den Spielspaß versaut.



Ich muss euch jetzt etwas verraten: So sehr mich die Covid-19-Folgen bedrücken, empfinde ich die aktuellen Ausgehbeschränkungen als persönlich gut verkraftbar. Und ich verbringe mehr Zeit mit meiner Familie, was bei ausgehfreudigen Teenagern eine Wohltat ist. Gut, ich verbringe weniger Zeit mit meinen Lieben, als eigentlich für Ostern geplant war (wir wären verreist), aber mehr, als an normalen Wochen(end)tagen, wo wir theoretisch alle zuhause sind, aber dann doch in alle vier Winde Münchens verstreut, am Arbeiten, in der Schule, bei Schulfreunden, im Sport. Jedenfalls genieße ich das gemeinsame Kochen, Spazierengehen und teils auch Seriengucken sehr. Und auch, dass ich mit meiner „kleinen“ Tochter (die mich, obwohl die Messlatte dafür natürlich exorbitant hoch liegt, so gut wie eingeholt hat größenmäßig) eine Brettspiel-Partie fortgesetzt habe, die wir vor drei Jahren unterbrochen hatten.