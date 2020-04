Was war euer erstes Computer-/Videospiel? // Geplante User-Galerie

PC Switch XOne PS4 Wii WiiU DS 3DS PSP iOS Android andere

Nachdem vor kurzem mehrere Ideen für einige Spezial-DU-Galerien in der Community aufkamen, abseits von der üblichen monatlich erscheinenden „Das spielen unsere User“-Galerie, machen wir jetzt Nägel mit Köpfen und möchten mit der ersten Galerie starten. Wie der Titel es schon andeutet, soll es diesmal um euer erstes Computer- beziehungsweise Videospiel gehen. Im Forum, in dem wir die Ideen gesammelt und diskutiert haben, merkten bereits einige User an, dass sie das teilweise gar nicht mehr wüssten oder noch zu jung waren. Deshalb könnt ihr auch gerne über das Spiel schreiben, das euch in eurer Anfangsphase des Spielens am meisten geprägt hat und euch dazu bewogen hat „professioneller“ Gamer zu werden.

Da ihr sehr wahrscheinlich damals keinen Screenshot angefertigt habt (der Autor dieser Zeilen hat 1983 definitiv keinen gemacht), könnt ihr alternativ auf ein Bild aus der GamersGlobal-Datenbank oder ein frei verfügbares Bild ohne Urheberrecht aus dem Internet zurückgreifen. Eventuell schmeißt ihr ja auch noch mal Retro-Konsole oder -Computer an und erstellt einen aktuellen Screenshot.

Es wäre schön, wenn sich mindestens zehn User an dieser Galerie beteiligen würden (wie immer gilt: je mehr, desto interessanter und abwechslungsreicher). Sollte sich abzeichnen, dass sich genügend User daran beteiligen möchten, wird das Teilnahmeformular zeitnah freigegeben und der geplante Einsendeschluss bekanntgegeben. Möchtet ihr an diesem Community-Projekt mitwirken, meldet euch bitte in diesem Forumsthread mit dem Namen des Spieles, über das ihr schreibt. Wenn es eine Überraschung sein soll, könnt ihr diesen natürlich auch weglassen. Anmerkung: Für die Teilnahme können keine EXP-Punkte gutgeschrieben werden.