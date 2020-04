Commander '85: Science-Fiction&Hacker-Thriller aus den 80'ern im Trailer

PC Switch XOne PS4

Ihr steht auf den alten Technik-Kram des 80er-Jahrzehnts, liebt wilde Verschwörungstheorien und fandet Matthew Broderick in seiner Rolle als jugendlicher Hacker im Film Wargames ziemlich cool? Dann haben wir was für euch in petto: Entwickler The Moonwalls und Publisher Ultimate Games haben kürzlich für das kommende Commander '85 den Announce-Trailer präsentiert, der euch einen ersten Einblick in das Gameplay des Titels gewährt, den man am besten als einen Mix aus Retro-Science-Fiction-Thriller in Ego-Perspektive und Hacking-Simulator umschreibt. Den Video-Clip mit einer Laufzeit von fast zweieinhalb Minuten haben wir für euch unter diesen Newszeilen zum Anschauen bereitgestellt, weitere Impressionen liefert euch unsere Screenshot-Galerie zum Titel.

Angesiedelt in den schrillen und bunten 1980er Jahren und der Zeit des "Kalten Krieges", schlüpft ihr in Commander '85 in die Rolle eines Teenagers, dessen Leben sich auf den Kopf stellen wird, nachdem er den neuesten und namensgebenden Super-Computer bei sich im Jugendzimmer stehen hat und neben dem Daddeln auch erste Versuche als Hacker unternommen werden. Wie im oben genannten Kino-Klassiker, bringt ihr dadurch ungewollt Dinge ins Rollen, die drastische Auswirkungen auf die Zukunft euer Familie und des ganzen Landes haben könnten. Natürlich dürft ihr euch während des Abenteuers, bei dem ihr, neben dem besagten Computer, auf eure Jugend-Clique sowie zahlreiche weitere stilgerechte Gadgets (beispielweise Walkie-Talkie oder VHS-Videorekorder) zurückgreifen könnt, auf zahlreiche popkulturelle Anspielungen und Anekdoten aus dieser Zeit einstellen. Schließlich wollen die Entwickler das Flair und den Lifestyle des besonderen Jahrzehnts authentisch rüberbringen.

Wenn euch das Beschriebene und der Announce-Trailer ansprechen sollte, dann schaut doch bei der Kickstarter-Aktion vorbei, die vor kurzem angelaufen ist. Das Crowdfunding-Ziel ist mit lediglich 8.000 CAD sehr niedrig angesetzt, so dass ihr mithelfen könnt, den Titel mittels der zu erreichenden Stretch-Goals inhaltlich zu erweitern oder sogar einen optionalen VR-Modus freizuschalten. Schon mit einem Pledge von 15 Kanadischen Dollar (umgerechnet etwa 10 Euro) könnt ihr euch im Rahmen des Early-Bird-Angebots eine digitale Version des Titels sichern, ansonsten werden hierzu mindestens 17 CAD (entspricht circa 12 Euro) fällig. Höhere Beiträge schalten zusätzliche Extras, wie beispielweise ein digitales Artbook, den Soundtrack oder auch einen Zugang zur Demo-Version frei.

Commander '85 soll im Laufe des Monats Juli 2020 erscheinen und für PC, Playstation 4, Xbox One und die Switch erhältlich sein.