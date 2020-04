Steam Topseller KW 15/2020: Grüne Hölle auf dem Vormarsch, Bannerlord weiter Spitze

PC Switch XOne PS4

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top Ten der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (6. bis 12. April 2020) konnte die Mittelalter-Sandbox Mount & Blade 2 - Bannerlord (in der Viertelstunde) ihren Spitzenplatz aus der Vorwoche verteidigen. Der bereits zuletzt mit Rang acht erfolgreiche Brettspiel-Simulator Tabletop Simulator setzt seinen Corona-bedingten Vormarsch fort und belegt den Bronzeplatz. Valves VR Kit Index verbessert sich vom vierten auf den zweiten Rang, während Half-Life - Alyx nicht mehr in den Charts zu finden ist.

Mal wieder in den Top Ten vertreten sind - sicherlich Sale-bedingt - Sekiro - Shadows Die Twice (zum Test) und No Man's Sky (zum Test), das kürzlich ein weiteres Update erhalten hat (zur News). id Softwares Egoshooter Doom Eternal (zum Test) fällt weiter zurück und landet in dieser Woche auf Platz acht, ebenso muss Resident Evil 3 (zum Test) einen weiteren Rückschritt auf Rang fünf (von zwei) hinnehmen.

Ein Comeback feiert das bereits vor zwei Wochen in den Charts vertretene MMO Last Oasis, das durch eine kurze Offline-Zeit Schlagzeilen machte (zur News). Die Überraschung der Woche dürfte auf Platz vier Green Hell sein, ein Survivalspiel im Dschungel, das bereits seit September 2019 auf Steam erhältlich ist und in der vergangenen Woche ein Koop-Update erhalten hat.

Hier die komplette Top Ten im Überblick:

Platz Spiel Vorwoche 1 Mount & Blade 2 - Bannerlord 1 2 Valve Index VR Kit 4 3 Tabletop Simulator 8 4 Green Hell - 5 Resident Evil 3 2 6 Sekiro - Shadows Die Twice - 7 No Man's Sky - 8 Doom Eternal 5 9 Last Oasis - 10 Civilization 6 -

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.

Abschließend möchten wir euch wieder die Titel mit den meisten Wunschlisten-Einträgen vorstellen. Hier also die Top Five der meist gewünschten Spiele der Steam-User:

Platz Spiel Geplanter Steam-Release 1 Cyberpunk 2077 17.09.2020 2 Dying Light 2 2020 3 The Outer Worlds Oktober 2020 (*) 4 Death Stranding 02.06.2020 5 Baldur's Gate 3 2020 (zunächst als EA)

Erläuterungen:

*: bislang Epic- und Microsoft-exklusiv

EA: Early Access