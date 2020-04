Abo-Spieledienst gefällig?

Teaser Ob EA Access oder Game Pass; inzwischen gibt es einige abopflichtige Spieledienste, die für ein gewisses Entgelt Zugriff auf teils üppige Games-Kataloge bieten. Nutzt oder verpönt ihr sie?

Es gibt aktuell bereits eine ganze Reihe von abopflichtigen Spielediensten, die durch regelmäßige Zahlung Zugriff auf einen teils üppigen und sogar in Teilen sehr aktuellen Spielekatalog bieten. Electronic Arts etwa bietet mit EA Access beziehungsweise Origin Access ein solches Programm bereits seit 2014 an (Xbox One), das etwas später auf Windows erweitert und seit dem vergangenen Jahr auch für die PS4 verfügbar ist. Im Rahmen eines Abonnements, das für grob 5 Euro pro Monat oder bei längeren „Verpflichtungen“ auch deutlich günstiger pro Monat genutzt werden kann, erhaltet ihr Zugriff auf zeitlich begrenzte Trial-Versionen der neuesten Spiele und könnt für die Dauer des Abo zudem Spiele kostenfrei spielen, ohne diese dauerhaft zu kaufen.Ähnliche Spieledienst-Abos gibt es inzwischen noch mehr. So führte Microsoft 2017 den sogenannten Xbox Game Pass ein, mit dem sämtliche First-Party direkt zum Launch und etliche weitere (der inhaltlich wechselnde Katalog umfasst stets rund 100 Spiele) allein mit dem Abo genutzt werden können. Vergleichbar ist auch Sonys PlayStation Now, der nach dem Relaunch nicht nur das Streaming zahlreicher PlayStation-Spiele, sondern teils auch deren Nutzung nach einem Download ermöglicht. Die, wenn auch nur bei manchen Titeln verfügbare Download-Option ist indes auch die Voraussetzung dafür, dass der Spieledienst, in der Umfrage direkt berücksichtigt wird. Reine Streaming-Dienste für Spiele wie Google Stadia klammern wir an dieser Stelle aus.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen, ob ihr derartige Spieledienste mit Abo-System nutzt oder deren Verwendung (bislang) schlichtweg ablehnt. Da das interne Umfragesystem keinen Mehrfachantworten erlaubt, haben wir die Antwortoptionen entsprechend darauf angepasst. Lasst uns in den Kommentaren unter dieser News aber wie üblich sehr gerne genauer wissen, weshalb ihr einen oder sogar mehrere solcher „Netflix“-artiger Spieledienst – oder warum eben nicht. Fühlt euch ferner frei darin, eure Haltung zum aktuellen Thema mit den anderen Usern und der Redaktion im Kommentarsektor zu diskutieren, um das entstandene Meinungsbild zu mehren.Aufgrund des Osterwochenendes wird die Auflösung zwar wie gewohnt am Montag, jedoch wohl zu einem etwas späteren Zeitpunkt als sonst erfolgen. Ihr habt aber mindestens bis um 10:00 Uhr am Ostermontag Zeit, eure Stimme in den unten eingebetteten Umfrage abzugeben. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link