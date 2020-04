Cyberpunk 2077: Ähnlicher DLC-Umfang wie bei The Witcher 3 geplant

PC XOne PS4

Im Rahmen eines Gesprächs mit polnischen Investoren wurden kürzlich weitere Informationen zu Cyberpunk 2077 (im E3-Angeschautbericht) bekanntgegeben. Im Detail geht es um die Download-Inhalte, die nach der Veröffentlichung des Spiels zur Verfügung gestellt werden. Zwar werden keine inhaltlichen Einzelheiten genannt, Adam Kicinski (Präsident von CD Projekt) bekräftigte jedoch, dass „nicht weniger DLCs“ vorgesehen sind, als es bei The Witcher 3 - Wild Hunt (im Test mit Wertung 9.0) der Fall ist.

Nicht nur die Anzahl der geplanten Erweiterungen, auch der zeitliche Verlauf, in dem diese veröffentlicht werden, soll der Vorgehensweise bei den Witcher-3-Inhalten ähneln. Zur Erinnerung: Für das Rollenspiel aus dem Jahr 2015 wurden nach dessen Release im wöchentlichen Rhythmus 16 Gratis-DLCs sowie zu späteren Zeitpunkten zwei umfangreiche Story-Erweiterungen herausgegeben.

Tiefergehende Informationen zu den Download-Inhalten von Cyberpunk 2077 sollen – wie seinerzeit auch für das Open-World-Rollenspiel rund um den Hexer – vor der Veröffentlichung des Hauptspiels folgen. Diese ist für den 17. September 2020 geplant und kann nach den Angaben des Studios trotz derzeitigem Homeoffice eingehalten werden.

Die Mini-DLCs für The Witcher 3 umfassten unter anderem eine Rüstung, ein Bart- und Frisurenset, eine Mission, neue Finishing-Moves oder auch abschließend den New-Game-Plus-Modus. Hinzu kamen die bereits erwähnten Addons Hearts of Stone (im Test mit Wertung 9.0) und Blood and Wine (im Test mit Wertung 9.5), mit denen ihr euch viele weitere Stunden beschäftigen konntet/könnt.

In Bezug auf die kleineren Download-Inhalte ist es nicht unwahrscheinlich, dass diese für Cyberpunk 2077 inhaltlich ähnlich ausfallen. Ob auch (zwei) Story-Erweiterungen realisiert werden – und wenn ja, was diese bieten – erfahren wir voraussichtlich in den kommenden Monaten.