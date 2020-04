The Night is Grey: Cinematic-Thriller-Adventure mit Mystery-Einschlag

PC Switch MacOS

Der 2018 gegründete Indie-Entwickler Whalestork Interactive hat vor kurzem sein erstes Spiele-Projekt enthüllt und mit einem kurzen Teaser-Video versehen. Mit The Night is Grey erwartet euch ein spielbarer Cinematic-Thriller-Titel, der die klassischen Tugenden eines Point-and-Click-Adventure, wie eingestreute Rätsel, aufweist und mit einem deutlichen Mystery-Anspruch in Sachen Story daherkommt. Zwar wurde hinsichtlich der Geschichte noch nicht allzu viel verraten, aber ihr sollt ein Kind retten und das Geheimnis hinter einem mysteriösen Wald, der von gefährlichen Wölfen wimmelt, aufdecken. Im Verlauf der Geschichte werdet ihr die Erlebnisse der beiden Haupt-Charaktere, den älteren männlichen Graham sowie der kindlichen Hannah, verfolgen.

Einen ersten Eindruck vom atmosphärischen Grafik-Stil des Titel, in dem ihr auch die beiden genannten Protagonisten, Graham und Hannah, zu sehen bekommt, präsentiert euch der kürzlich veröffentlichte Teaser-Trailer. Den findet ihr, wie gewohnt, unter diesen Newszeilen zum Anschauen bereitgestellt. Whalestork nutzt zur Visualisierung des Spiels komplett handgezeichnete, animierte Charaktere und vollanimierte, panoramische Hintergründe. Die musikalische Kulisse soll mit einem anhand echter Musik-Instrumente eingespielten Soundtrack aufwarten, um das cineastische Erlebnis zu untermalen. Weitere grafische Impressionen könnt ihr unserer Screenshot-Galerie zum Titel entnehmen.

The Night is Grey soll den Entwicklern zufolge 2021 für PC und MacOS auf Steam erscheinen, zu einem späteren Zeitpunkt soll auch eine Version für Nintendos Hybrid-Konsole Switch folgen.