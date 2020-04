PM: Call of Duty: Modern Warfare war im März der häufigste Spiele-Download im PlayStation Store

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation.Blog-Team:

Call of Duty: Modern Warfare war im März der häufigste PS4-Spiele-Download im PlayStation Store. Der Multiplayer-Modus „Warzone” führt die Downloads im Bereich „F2P” an. Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered konnte sich, ungeachtet der Veröffentlichung am 31. März 2020, in die Top 20 kämpfen.

Die gesamte Rangliste in den Kategorien PS4, PS VR, DLC und F2P folgt jetzt.

PS4

Call of Duty: Modern Warfare ( 13 )

EA SPORTS FIFA 20 ( 7 )

Grand Theft Auto V ( 1 )

The Sims 4 ( WE )

Minecraft ( 6 )

The Witcher 3: Wild Hunt ( 3 )

God of War ( WE )

Gran Turismo Sport ( WE )

Assassin’s Creed Origins ( WE )

Assassin’s Creed Odyssey ( 20 )

Rocket League ( 15 )

Battlefield V ( WE )

The Crew 2 ( WE )

DOOM Eternal ( Neu )

TOM CLANCY’S GHOST RECON BREAKPOINT ( WE )

Need for Speed Payback ( WE )

Far Cry 5 ( WE )

Need for Speed ( WE )

Red Dead Redemption 2 ( 9 )

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ( Neu )

PS VR

Beat Saber ( 1 )

Job Simulator ( 3 )

The Elder Scrolls V: Skyrim VR ( WE )

SUPERHOT VR ( 4 )

Blood & Truth ( 2 )

Robinson: The Journey ( WE )

L.A. Noire: The VR Case Files ( WE )

Ski Jumping Pro VR ( WE )

Creed: Rise to Glory ( 6 )

The Room VR: A Dark Matter ( Neu )

DLC

Fortnite – Irispaket ( 1 )

The Division 2 – Warlords of New York – Erweiterung ( Neu )

Fortnite – Nassassine-Herausforderungspaket ( Neu )

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 5 Pass ( 5 )

GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack ( 4 )

Need for Speed Heat – McLaren F1 Black Market Delivery ( Neu )

ARK: Genesis Season Pass ( 6 )

Resident Evil 2 All In-game Rewards Unlock ( WE )

Need for Speed Heat Deluxe Edition Upgrade ( WE )

Fortnite: Rette die Welt – Standard-Gründerpaket ( WE )

F2P

Call of Duty: Warzone ( Neu )

Fortnite ( 1 )

Apex Legends ( 2 )

eFootball PES 2020 LITE ( 4 )

Brawlhalla ( 3 )

DRAGON BALL XENOVERSE 2 Lite Version ( 9 )

WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS ( 7 )

Warface ( 8 )

Paladins ( 10 )

Cuisine Royale ( 6 )