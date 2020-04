PM: Coole Spiele für weniger als 20 Euro

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ganz viel Zocken für ganz wenig Geld? Das geht! In unserer Sammlung cooler Spiele unter 20 Euro haben wir euch eine bunter Mischung voller Überraschungen zusammengestellt. Hier ist für jeden etwas dabei – von Klassikern wie Deponia über Zukunftsszenarien mit Detroit: Become Human, bis hin zu düsteren Mordgeschichten in L.A. Noire.

Unzählige tolle Games gibt es aktuell in den PlayStation Store Frühlings-Angeboten zum echten Schnäppchenpreis! Vom 1.April bis 15. April 2020 geht die erste Phase der Aktion und bringt euch unter anderem die folgenden Games mit. Danach findet ein Wechsel statt und euch erwarten noch mehr PlayStation 4-Hits zum unschlagbar günstigen Preis.